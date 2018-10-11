T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (4)

MASLAHATGÜZAR AYRILDI ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı evinde ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrıldı

11 Ekim 2018 21:51

MASLAHATGÜZAR AYRILDI
ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ı evinde ziyaret eden ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrıldı. Jeffrey Hovenier, açıklama yapmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MASLAHATGÜZAR AYRILDI ABDAndrew Craig BrunsonABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey HovenierJeffrey Hovenier
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24