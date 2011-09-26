Rahim ağzı kanserine spiral engeli

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İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Llobregat Hastanesi’nin öncülüğünde yapılan çalışmaya göre, spiral gibi rahim içi gebelik önleyici araçlar, rahim kanserini istatistik olarak yarı yarıya azaltabiliyor.Hastanenin kanser salgın araştırma bölümü program yöneticisi Dr. Xavier Castellsague, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, “Araştırmamızın sonucu umulmadık biçimde gelişti” dedi.Dr. Castellsague, “Kanser oluşumuna neden olan ‘insan papilloma virüsü’nün hamilelik önleyici aygıtlarla bu denli önlenebileceğini bilmiyorduk. Hamilelikten koruyucu önlemler aynı zamanda rahim kanserini önleyici etki getirdi” dedi. Araştırma sonucuna göre, spiral gibi rahim boynu ve içi araçlar “insan-papillomavirüsü”nü “kazıyarak”, vücudu bu virüse karşı dirençli duruma getiriyor.