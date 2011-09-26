T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Rahim ağzı kanserine spiral engeli

İspanya’da 20 bin kadın üzerinde yapılan çalışma, doğum kontrolünün rahim kanserini de önemli ölçüde...

26 Eylül 2011 03:00

T24 - İspanya’da 20 bin kadın üzerinde yapılan çalışma, doğum kontrolünün rahim kanserini de önemli ölçüde önleyebildiği yönünde ilginç sonuç ortaya çıkardı.

İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Llobregat Hastanesi’nin öncülüğünde yapılan çalışmaya göre, spiral gibi rahim içi gebelik önleyici araçlar, rahim kanserini istatistik olarak yarı yarıya azaltabiliyor.  



Hastanenin kanser salgın araştırma bölümü program yöneticisi Dr. Xavier Castellsague, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, “Araştırmamızın sonucu umulmadık biçimde gelişti” dedi. 

Dr. Castellsague, “Kanser oluşumuna neden olan ‘insan papilloma virüsü’nün hamilelik önleyici aygıtlarla bu denli önlenebileceğini bilmiyorduk. Hamilelikten koruyucu önlemler aynı zamanda rahim kanserini önleyici etki getirdi” dedi. Araştırma sonucuna göre, spiral gibi rahim boynu ve içi araçlar “insan-papillomavirüsü”nü “kazıyarak”, vücudu bu virüse karşı dirençli duruma getiriyor. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24