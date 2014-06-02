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Sağlık

Rahim ağzı kanserinde yeni tedavi yönteminde başarı

ABD'de rahim ağzı kanserinde uygulanan bağışıklık tedavisi sonuç verdi. Tedavi gören hastalarda tümör tamamen yok oldu

02 Haziran 2014 20:55

ABD'de HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserinde uygulanan bağışıklık tedavisinde ilk kez başarı sağlandığı bildirildi.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün pilot araştırması çerçevesinde uygulanan bağışıklık tedavisi sonucunda, dokuz kadından ikisinde tümörlerin tamamen yok olduğu gözlendi.

Doktorlar, tedavi uygulanan kadınlarda bir yıldan uzun süredir kanserin tekrarlanmadığını bildirdi.

Rahim ağzı kanserinde uygulanan bağışıklık tedavisinde, tümöre saldıran özel bağışıklık sistemi hücreleri tecrit edildikten ve laboratuar ortamında çoğaltıldıktan sonra hastaya tek seferde zerk ediliyor.

Araştırmanın sonuçları bugün Chicago'da yapılan kanser konferansında açıklanırken, araştırmacıların son dönemde vücudun kanserle doğal yoldan savaşma kabiliyetini artırmanın yöntemlerini bulma konusunda büyük adımlar attığı biliniyor.

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