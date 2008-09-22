Rahim ağzı kanseri tespitinde basit yöntem

Rahim ağzı kanserine umut: Kahve





Rahim ağzı kanseri can alıyor



“The Lancet Oncology” dergisinin internet sitesinde yayımlanan makaleye göre, Çin’in doğusundaki Şanci bölgesinde 30 ila 54 yaşlarındaki 2388 kadın arasında yürütülen çalışma, kısaca “Care-HPV” olarak adlandırılan testin, “papillomavirüsün” değişik türlerinin tespitinde işe yaradığını gösterdi. Test, kadının yüksek risk unsuru virüs taşıyıp taşımadığını 2,5 saat içinde gösteriyor.Testin, virüs taşıyan kadınlarda yüzde 90 oranında güvenilir olduğu anlaşıldı.Çalışmayı yürüten Kanadalı hekim John Sellors, “30 yaş üstündeki kadınlar hayatlarında en az bir kez bu teste tabi tutulsa ve uygun tedavi görse rahim boynu kanserinden ölümler üçte bir azalır” diye yazdı.Rahim ağzı kanseri, kadınlar arasında ikinci yaygın kanser türü. Dünyada yılda 500 bin vaka ortaya çıkıyor, 300 bin kadın bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Gelişmiş ülkelerde hastalık özel laboratuvarlarda yapılan testlerde anlaşılıyor. Bu basit testin, özellikle geri kalmış memleketlerin kırsal kesimlerinde ziyadesiyle işe yarayacağı düşünülüyor.