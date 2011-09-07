Rahim ağzı kanseri, kadınların korkulu rüyası

T24 - Amerikan Kanser Birliği'ne göre her yıl Amerika'da 22 bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulmakta ve bu kişilerden 15 bini hayatını kaybediyor.





Erken teşhis edildiğinde %94 oranında ömrü 5 yıla indiren bu hastalık genellikle geç safhalarda teşhis ediliyor.







En çok bunlar rahim ağzı kanserlerini tetikliyor





Milliyet'te de yer alan habere göre, istatistikler rahim ağzı kanserine yakalanan kadınların %90'ının 40 yaş üzerinde olduğunu gösteriyor. En fazla görülen yaş grubu ise 60 ve üzeri olarak kaydedilmiştir. Ancak rahim ağzı kanseri bir kadını ömrünün herhangi bir döneminde vurabilir. Yaş faktörünün yanı sıra rahmi ağzı kanseri riskini arttıran etmenler şunlar:



-Doğu Avrupa Yahudilerine ait bir geçmişi bulunmak

-Hiç doğum yapmamış olmak ya da kısırlık gibi sorunlar

-Rahim ağzı kanseri geçmişi bulunan yakın bir akrabaya sahip olmak

-Göğüs, kolorektal kanseri geçirmiş olmak







Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?





-Anormal vajinal akıntı ve/veya kanama

-Rahim ağrısı ve baskısı

-Karın veya bel ağrısı

-Şişkinlik

-Yemede güçlük veya hemen doyma hissi

-Tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler





Tedavide görülen gelişmeler





Rahim ağzı kanseri ile ilgili yapılan son araştırmalar umut vaat etmektedir. Araştırmalardan biri kanda bulunan ve bağışıklık sistemi tepkisine sebep olan bir protein keşfedilmesini sağaldı. Adı mesotelin olan bu protein normal dokularda bulunuyor, ancak miktarı arttığında kanserli hücrelere sebep oluyor. Bilim adamları bu proteini tespit edecek bir görüntüleme testi üretmek için uğraşıyor.





