T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Rahim ağzı kanseri aşısı işe yaramıyor mu?

Rahim ağzı kanserinden korunmak için önerilen HPV aşısının etkinliği konusunda yeterli bilimsel kanıt bulunamadı.

23 Ocak 2009 02:00

Rahim ağzı kanserinden korunmak için önerilen HPV aşısının etkinliği ve güvenliği konusunda yeterli bilimsel kanıt bulunmadığı bildirildi.

Sağlık Araştırmaları Sitesi’nde yer alan ve Ned Tijdschr Geneeskd Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya göre, 2006’da piyasaya sürülen HPV aşısı ile ilgili yürütülen çalışmaların görece az sayıda katılımcıyı kapsadığı ve kısa süreli izlemleri içerdiği belirtildi. Çalışmada aşının olası ters etkilerinin sıklığı ve ağırlığı ile ilgili yeterli veri olmadığı ve aşılanması düşünülen 12 yaş grubu kızlar üzerinde yeteri kadar test edilmediği belirtildi. Ayrıca HPV aşısının yaygınlaştırılması için acele edilmemesi gerektiği, 12 yaş grubundaki güvenliğinin test edilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiği ve yürütülmekte olan çalışmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiği dile getirildi.

Uzmanlar, 2006 yılında piyasaya sürülen bir aşının aradan geçen kısa süre içinde 12 yaş grubundaki geniş toplum kesimlerine önerilmesinin bilimsel olmayacağı görüşünde birleşiyor.

HPV aşısının cinsel açıdan aktif olmayan genç kızlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmaya yetecek yeterli veri bulunmuyor. HPV enfeksiyonunun önlenmesinin, toplumun rahim ağzı kanserinden korunmasındaki rolü ise henüz tam olarak bilinemiyor. Ayrıca HPV 16/18 aşısının Rahim Ağzı Kanserini uzun dönemde önleyeceği varsayılsa bile bu hastalıkla mücadelede aşının maliyet etkin bir seçenek olmayabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24