Rahibeleri cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanan keşiş istifa etti

Çin’de cinsel istismarla suçlanan Çin Budist Cemiyeti Başkanı Keşiş Shi Xuecheng (Şüe Çıng) görevinden istifa etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nde Ulusal Siyasi Danışmanlık görevinde bulunan Shi Xuecheng, Ağustos ayı başında 'zihinlerini kontrol altına aldığı rahibeleri cinsel ilişkiye zorlamakla' suçlanmış ancak keşiş tüm bu iddiaları yalanlamıştı. Çin'in başkenti Pekin’de bulunan Longquan Tapınağı’nın başkanı olan Shi Xuecheng'ın istifasının ülkede bulunan Budizm Birliği tarafından kabul edildiği bildirildi.

Keşiş Xuecheng'dan henüz konuya ilişkin açıklama gelmezken, Longquen Tapınağı ülkenin sosyal medya platformu Weibo’dan yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddialarını yalanlayarak gerçeklerin çarpıtıldığını savundu.Cinsel istismara ilişkin tapınaktan iki keşiş Weibo’da 95 sayfalık rapor yayınlamış, raporun ardından olay ülke gündemine gelmişti.

Raporu kaleme alan rahipler, Aralık 2017'de Pekin'de bir rahibeye gönderilen cinsel içerikli mesajları gördükten sonra inceleme başlattıklarını belirtti. İnternette ve Çin'deki sosyal medya platformlarında dolaşan raporun bazı bölümlerinin silindiği ya da sansürlendiği belirtiliyor.

Çin Din İşleri İdaresi "İnternette Çin Budist Cemiyeti Başkanı Şüe Çıng ile alakalı soruna ilişkin yansımaları yakından takip ediyor ve yüksek önem atfediyoruz" açıklamasını yaparak soruşturma başlatmıştı.

Keşiş Xuecheng ülkede cinsel tacizle suçlanan en üst düzey isimlerden biri oldu. Çin'de Ocak ayında yaşanan benzer bir olayda sosyal medyadaki cinsel taciz iddialarının ardından bir profesörün işine son verilmişti. 51 yaşındaki Xuecheng Çin'in Twitter'ı kabul edilen sosyal paylaşım sitesi Weibo'da bir milyondan fazla takipçisi bulunuyor.