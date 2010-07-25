T24 LogoT24 Logo
Dünya

RAHİBELER PLAK DOLDURACAK PARİS (A.A)

25 Temmuz 2010 18:36

-RAHİBELER PLAK DOLDURACAK PARİS (A.A) - 25.07.2010 - Fransa'nın güneyindeki Avignon kentinden bir grup rahibe, Rolling Stones, Eminem, Amy Winehouse, U2 ve Lady Gaga gibi yıldızların çalıştığı plak şirketiyle anlaşma imzaladı. Britanya'nın en prestijli müzik markalarından Decca plak şirketinden yapılan açıklamada, Notre Dame manastırı rahibelerinin, en iyi Gregoryen ilahilerini seslendiren kadın seslerini bulmak için dünya çapında yapılan inceleme sonunda seçildiği belirtildi. Bu tür müzik ilk olarak Enigma'nın 1990'ların sonlarında yakaladığı liste başarısı ile popüler olmuştu. Rahibeler, Avrupa, ABD ve Afrika'dan 70'ten fazla manastırın katıldığı uluslararası kadın Gregoryen ilahi yarışmasında birinci olmuşlardı. Manastırlarından ayrılamayan rahibelerin seslendireceği ilahiler şapellerinde kaydedilecek. Ses mühendislerine manastıra girme izni, rahibeler bir başka bölüme geçtikten sonra izin verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24