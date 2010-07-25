-RAHİBELER PLAK DOLDURACAK PARİS (A.A) - 25.07.2010 - Fransa'nın güneyindeki Avignon kentinden bir grup rahibe, Rolling Stones, Eminem, Amy Winehouse, U2 ve Lady Gaga gibi yıldızların çalıştığı plak şirketiyle anlaşma imzaladı. Britanya'nın en prestijli müzik markalarından Decca plak şirketinden yapılan açıklamada, Notre Dame manastırı rahibelerinin, en iyi Gregoryen ilahilerini seslendiren kadın seslerini bulmak için dünya çapında yapılan inceleme sonunda seçildiği belirtildi. Bu tür müzik ilk olarak Enigma'nın 1990'ların sonlarında yakaladığı liste başarısı ile popüler olmuştu. Rahibeler, Avrupa, ABD ve Afrika'dan 70'ten fazla manastırın katıldığı uluslararası kadın Gregoryen ilahi yarışmasında birinci olmuşlardı. Manastırlarından ayrılamayan rahibelerin seslendireceği ilahiler şapellerinde kaydedilecek. Ses mühendislerine manastıra girme izni, rahibeler bir başka bölüme geçtikten sonra izin verilecek.