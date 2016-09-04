Rahibe Teresa azize ilan edildi



Ayin için yüz binlerce kişi Aziz Petrus Bazilikası'nı ve aynı adı taşıyan meydanı doldurdu. Ayin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko'nun Papalık dönemindeki en önemli olay olarak öne çıkıyor.

Katolik Kilisesi, 'kutsal bir hayat sürdüğü için ölümünden sonra cennete giden ve Tanrı aracılığı ile mucizeler gerçekleştirebilen insanları' “aziz” olarak tanımlıyor. Azizlik payesinin verilmesi için bu kişilerin 2 mucize gerçekleştirmiş olması şartı aranıyor.

Rahibe Teresa'nın kanser hastası Hintli bir kadını iyileştirmesi ilk mucizesi olarak kabul ediliyor. Papa Françesko, 2008'de beyin iltihabı olan Brezilyalı bir adamı iyileştirmesini Rahibe Terasa'nın ikinci mucizesi olarak geçen yıl kabul etmişti. Brezilyalı adam ve eşi iyileşmesine yardım etmesi için 1997'de hayatını kaybeden Rahibe Terasa'ya dua ettiklerini kaydetmişti.

Rahibe Teresa, 2003 yılında kutsal ilan edilmişti.

Ancak Rahibe Teresa gerek söz konusu "2 mucize" nedeniyle, gerekse gerçekten ihtiyacı olanlara yardım etmekten ziyade, yardım faaliyetlerini misyonerlik çalışmaları için kullandığı iddiasıyla yoğun eleştirilere maruz kaldı. Kurduğu Hayırsever Misyonerler Cemaati'nde hastaların kötü şartlarda bakıldıkları ve bağışların şeffaf bir şekilde ihtiyacı olanlara yardım için aktarılmadığı ise gelen yöneltilen diğer eleştiriler arasında.

Özellikle Hindistan'da yoksullara yaptığı yardımlarla dünyaca ünlenen, 26 Ağustos 1910'ta Üsküp'te doğdu. 1950 yılında Vatikan'ın izniyle Hayırsever Misyonerler Cemaati'ni kurdu. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Rahibe Teresa 5 Eylül 1997'de Kalküta'da hayata gözlerini yumdu.