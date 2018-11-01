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Rahatsızlanan yolcu, halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı

01 Kasım 2018 13:10

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Kalbinden rahatsız olduğu belirtilen yolcu, otobüsle yol üstündeki bir hastaneye götürüldü.
​Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. KC 06 nolu özel halk otobüsünde seyahat eden özel halk otobüsündeki 25-30 yaşlarındaki erkek yolcu, kalbini tutup, yere yığıldı. Bunun üzerine yanında bulunan yolcular, çevresini boşaltıp, gencin rahat nefes almasını sağladı. Yolcular, durumu şoföre bildirdi. Şoför, güzergahındaki hiçbir durakta durmadan hastayı özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Yol kenarına getirilen sedyeye alınan hasta, acil servise götürülerek tedaviye alındı.
Adı açıklanmayan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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