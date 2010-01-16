Rahatsızlanan TEKEL işçileri hastaneye kaldırıldı

T24 -

Sanatçılardan destek

Geceyi, sokakta geçiren işçiler arasında sağlık sorunları yaşanmaya başladı. İşçilere, sağlık desteği sunmak için Türk-İş Genel Merkezi'ndeki konferans salonu revire çevrildi. Burada görev yapan gönüllü doktorlar ve sağlık çalışanları işçilere müdahalede bulunuyor. Sabah saatlerinden bu yana kalp krizi şüphesi, astım krizi, bilek burkulması, yumuşak doku travması, kusma, panik atak, ödem ve ameliyat sonrası komplikasyon nedenleriyle toplam 11 işçi revirdeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar sabah saatlerinden bu yana 84 işçiye de çeşitli müdahalelerde bulunuldu.Hastaneye sevkedilen işçi sayısının artması üzerine, Türk-İş yakınlarında bekletilen Çankaya Belediyesi ambulansına takviye yapıldı, bazı sendikalardan da ambulans istendi.Revirde görev yapan Ankara Tabip Odası üyesi Vahide Bilir, soğuk hava nedeniyle işçiler arasında çok sayıda üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu iltihabı ve sinüzit gibi rahatsızlıklar yaşandığını söyledi.Revirde Ankara Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve tıp öğrencilerinin gönüllü olarak görev yaptıklarını bildiren Bilir, sağlıkçıların 24 saat boyunca işçilere yardımcı olduklarını ifade etti. İşçilerin gece ısınmak için ateş yakmak zorunda kaldıklarını anlatan Bilir, bunun da solunum yolu hastalıklarına ve astım krizlerine yol açtığını dile getirdi. Şu ana kadar revirde kullanılmak üzere kendilerine çeşitli ilaç bağışları yapıldığını söyleyen Bilir, revirde küçük bir eczane oluşturduklarını anlattı.Bilir, revirde rahatsızlanan işçileri ilk müdahaleleri yaptıklarını, küçük tedavileri gerçekleştirdiklerini belirterek, durumu ağır olan işçilerin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını söyledi.İşçiler arasındaki sağlık sorunlarının artması üzerine, Çankaya Belediyesi, Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası işçilere sağlıklarına dikkat etmeleri için önerilerin yer aldığı broşürler dağıttı.Bu arada, bir grup sanatçı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi çevresinde oturma eylemi yapan TEKEL işçilerini ziyaret etti.Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesinde "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gösterisini sahneleyen oyunculardan bazıları, oturma eylemi yapan işçilerle bir araya geldi.Oyunculardan Bülent Emrah Parlak, yaptığı konuşmada, kalplerinin işçilerle olduğunu, işçilerin yanında yer aldıklarını söyledi.