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Yaşam

Rahatsızlanan köpeğini yarım metre karda, 7 kilometre sırtında taşıdı

"Hayvanları çok seviyorum"

01 Ocak 2018 20:26

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde oturan Cem Şahin, ormanlık alanda yaptığı gezi sırasında rahatsızlanan köpeğini yarım metre karda 7 kilometre uzaklıktaki veterinere sırtında taşıyarak götürdü.

Taşkesti beldesinde faaliyet gösteren bir nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin, arkadaşlarıyla birlikte gezmek amacıyla ormanlık alana gitti.

Yaklaşık yarım metre kar bulunan alanda, Şahin'in köpeği rahatsızlanarak yürüyemedi. Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki beldede bulunan bir veterinere götürdü. Veterinerde köpeğin tedavisi yapıldı.

Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum" dedi. (DHA)

 

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