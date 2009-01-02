Rahatlatıcı müzik hamilelik stresini azaltıyor

Hamile kadınların günde yarım saat rahatlatıcı müzik dinlemesinin; stres, sinirlilik ve depresyon üzerinde olumlu etkileri oluyor.



Tayvanlı bir grup araştırmacının yürüttüğü çalışmaya göre, gebe kadınların günde yarım saat rahatlatıcı müzik dinlemesi stres, sinirlilik ve depresyonla ilgili ölçümleri olumlu etkiliyor.



Müzik dinleme, doğum öncesi gerilimi ile baş etmenin basit ve kişilerin kendileri tarafından uygulanabilen bir yöntem olarak kabul ediliyor. Star’da yayımlanan habere göre; araştırmada 236 gebe kadın rastgele bir şekilde iki gruba ayrıldı. Sonuç olarak, 2 haftanın sonunda kontrol grubunda belirgin bir değişiklik olmazken, müzik dinleyen grubun depresyon skorlarında belirgin iyileşmenin olduğu görüldü

