T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Rahatlatıcı müzik hamilelik stresini azaltıyor

Hamile kadınların günde yarım saat rahatlatıcı müzik dinlemesinin; stres üzerinde olumlu etkileri oluyor.

02 Ocak 2009 02:00

Hamile kadınların günde yarım saat rahatlatıcı müzik dinlemesinin; stres, sinirlilik ve depresyon üzerinde olumlu etkileri oluyor.

Tayvanlı bir grup araştırmacının yürüttüğü çalışmaya göre, gebe kadınların günde yarım saat rahatlatıcı müzik dinlemesi stres, sinirlilik ve depresyonla ilgili ölçümleri olumlu etkiliyor.

Müzik dinleme, doğum öncesi gerilimi ile baş etmenin basit ve kişilerin kendileri tarafından uygulanabilen bir yöntem olarak kabul ediliyor. Star’da yayımlanan habere göre; araştırmada 236 gebe kadın rastgele bir şekilde iki gruba ayrıldı. Sonuç olarak, 2 haftanın sonunda kontrol grubunda belirgin bir değişiklik olmazken, müzik dinleyen grubun depresyon skorlarında belirgin iyileşmenin olduğu görüldü

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24