Rahat uykunun 10 temel kuralı

T24 - İngiliz uzmanlar sabahları daha dinç ve mutlu uyanmak için yapılması gereken 10 şeyi araştırdı.

Loughborough Üniversitesi gerotoloji uzmanı Psikiyatrist Kevin Morgan’ın yaptığı bir çalışmaya göre zinde uyanmanın temel 10 sırrı:

1. Uyku öncesi cilt temizliği

Uykuya hazırlanırken, yatağa girmeden en az bir saat önce yüzün temizlendiğinden emin olunmalı. Dermatologların da önerdiği üzere, uyumadan önce cildin salgıladığı yağlar, ölü hücreler ve toksinlerin arındırılması tüm gece cildin kan akışını düzene sokarak, kendini yenileyebilmesine olanak tanıyor.

2. Uyku pozisyonu

Omurganın ve vücudun rahat edebileceği bir şekilde, omuz ve boynun incinmemesine dikkat edilmeli. Gece boyunca tüm ağırlık omurgada olacağından düzgün bir yatış pozisyonuna, omurganın şeklini koruyabilmesi ve sabah olası bir tutulmayı önlemek için önem veriliyor.

3. Rahat bir yastık

Boynu oranlı bir şekilde destekleyecek iki yumuşak yastık veya 5 cm kalınlığında 3 adet yastık, kanın tek bir yerde toplanmaması ve baş ağrısı yaşamadan uyanabilmek için gerekli bir önlem olarak görülüyor.

4. Kozmetikten Tasarruf yapın

Göz makyajlarının neden olduğu temizleyiciler için tonlarca para harcamaya gerek yok. Yüz temizliğinde ve özellikle en önce kırışmaya başlayan göz çevresindeki makyajın düzgün çıkarılması yeterli.

5. Aç uyumayın

Sabah aynada göreceğiniz yüzün solgun değil canlı ve taze bir görünümde olması için, uyumadan önce et, makarna, pilav gibi protein ve karbonhidrat ağırlıklı olmamak üzere, hafif bir öğünle beslenmek öneriliyor.

6. Süt

İyi bir uykunun sırrı olarak bilinen melatonin hormonunu yeterince salgılayabilenlerin güne güzel başladıklarına dikkat çekilerek, uykuyu destekleme ve derinleştirme yönünden süt, en güçlü doğal içecek kabul ediliyor

7. Alarmı 15 dakika erkene alın

Uyanılacak saatten en az 15 dakika önceye alarm kurarak, sadece aniden yataktan fırlamanın ve panikle uyanmanın önüne geçildiği gibi ani kalkışların kısa bir süre içinde yeniden uyku bastırması olarak sonuçlanması engelleniyor. Isınma hareketleriyle, vücut güne, daha sağlıklı ve uykusunu almış başlar.

8. Havalı saçlar

Gece boyu başın üstüne yatılarak ezilip sönen saçlarla sabah vakit kaybetmemek ve aynaya bakınca gülümseyebilmek için, uyumadan önce yapılacak küçük bir şekillendirici takviyesi, güne başlarken kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilecek önemli bir ayrıntı olarak gösteriliyor.

9. Bol su için



Gün içinde en az 8 bardak içmenin faydası kanıtlanan su, sabah kalkar kalkmaz da içildiğinde hem gece boyu susuz kalan vücudun ihtiyacını gideriyor hem de cildinizin kurumasını önlüyor.

10. Kafeinden uzak durun

Özellikle uyku vaktine yakın kafein veya alkol tüketmek, kalitesiz bir uyanışa zemin hazırlıyor. Kahve, kola gibi gibi uyarıcı kafeinleri günün öğleden sonra saatlerinde tüketmeyi kesmek ve akşam yemeğinde bir kadehten fazla şarap içmemek uyanırken yaşanılan zorlukları azaltıyor.



Pancar suyu daha az oksijen yaktırıyor

İngiliz Exeter ve Peninsula Üniversiteleri’nde yapılan bir araştırma sonucuna göre, pancar suyunda genç kalmanın iksiri sayılabilecek özellikler tespit edildi. Pancar suyunun içindeki nitrat yoğunluğu, egzersiz yaparken tüketilen oksijen miktarını azaltarak, ciğerlere daha az baskı yapılmasını sağlıyor. Pancar suyu içildikten sonra yürüyüş yapan insanların, normale oranla yüzde 12 daha az yoruldukları gözlendi. Pancar suyu, damarları genişleterek, aktivite sırasında kaslara yüklenilen oksijen oranının düşmesini sağlıyor. Araştırma ekibinden Profesör Andy Jones, “Pancar suyu gibi nitrat bakımından zengin bir içeceği kullandığımız her performansta gözlenen artışı, nitratı arındırılmış içecek kullandığımızda görmeyişimiz, nitratın ne kadar etkin bir rol oynadığını kanıtladı” dedi.