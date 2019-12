Rahat bir doğum için kıvır

Akapunkturla kolay doğum, yoga ile rahat hamilelik kavramlarına henüz yeni alışmıştık ki bunlara bir yenisi daha eklendi. Oryantalle kolay doğum. Pınar Altuğ, Şebnem Özinal, Açelya Akkoyun gibi ünlüler hamile oryantali yaptı.



Sabah gazetesinden Sonat Bahar, dansçı aynı zamanda anne adayı olan Ece Erdir Okcur’la yaptığı söyleşide hamile oryantali hakkında öğrendiklerini bizlerle paylaşıyor:



'Hamilelik kadını güzelleştirir mi, seksi görünmeye engel mi? tartışmaları sürse de, öyle bir kadın var ki, hamile ama Türkiye'de eşi benzeri yok. Doğumuna sadece üç hafta var ama onu durdurabilene aşk olsun. Karnı burnunda dans etmekten geri kalmıyor, haltada üç gün yurtdışından gelen meraklılara oryantal dersleri veriyor, hamileleri oryantalle rahatlatıyor. Ece Erdir Okcur'dan söz ediyorum. Halk dansları kariyerini oryantal çizgisinde şekillendiren, hamile kaldığında da dans etmekten geri kalmayan bir kadın Okcur.



Hamile oryantalini Türkiye'de ilk kez uygulamaya başlayan Okcur'un ilginç bir hikâyesi var. 32 yaşındaki Okcur, küçük yasla bale eğitimi aldı. Bir yandan yüzme ile de uğrasan Okcur'un hayatında dans her zaman özel bir yer tuttu. Üniversite yıllarına geldiğinde bu güzel merakı profesyonel uğraş haline dönüştürmek için isin eğitimini almaya karar verdi ve Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde okumaya başladı. Okula bir süreliğine ara verdiğinde, Anadolu Ateşi grubunda üç yıl, Hürrem Sultan'da bir yıllık piyasa tecrübesi yaptı ve tam da bu sırada yolu oryantalle kesişti. Oryantale büyük bir tutkuyla bağlanan Okcur, danstaki hedefini oryantal eğitmenliği olarak belirledi. Bir ara hayatındaki bu yoğunluğa ara verip İzmir'e döndü ve okulunu bitirdi. Mezuniyetinden sonra Romantica müzikalinde rol aldı, Benimle DansEder misin.? yarışmasının oryantal koreografisini yaptı. Bu sırada Türkiye Dans Federasyonu tarafından Moskova'daki Dünya Dans Yarışması'na katılan ilk milli sporcu oldu. Tüm bu yıllar boyunca sporu, halk danslarını ve oryantali birleştirerek hayatına kattı.



İsrail’li öğrenci şaşırttı



Ece Erdir Okcur oryantalle tanışmasını söyle anlatıyor: "Anadolu Ateşi ve Hürrem Sultan benim için çok iyi tecrübelerdi. Bu gruplarda dans ettiğim sırada oryantalle tanıştım ve dersler almaya başladım. Bir süre sonra oryantalin ne kadar zor olduğu fark ettim. O kadar zor figürler vardı ki, bir dansçı olarak bunları yapamadığım zamanlar oldu. Hatta hırstan ağladığımı bilirim. Halk dansları konusunda eğitim almış biri olarak, yüzlerce halk dansım oynayabiliyorum. Ayrıca Türk halk dansları dünyanın en zengini; bu kadar çok adıma ve bu kadar çeşitli dansa sahip başka bir ülke yok. Bunu oryantalle harmanlamak çok keyifli oldu. Ama oryantalin ülkemizde kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum, hatta önyargıyla bakıyor çünkü sahne alan kişiler bu işin eğitimini almamışlar. Aslında yurtdışında çok kabul gören ve

bir çok yabancının öğrenmek için hevesli olduğu bir dans. Oryantale olan bu merakım bir süre sonra eğitim vermeye dönüştü."



Oryantalle tanışmasından kısa bir süre sonra hayatının erkeğiyle de tanışan Okcur evlenir. Eşi de Ece Okcur' un hayatını olduğu gibi kabul edip, onunla oryantal sevgisini destekledi. Okcur yurtdışından gelen Rus, Çinli, Japon, Amerikalı onlarca meraklı kadına oryantal öğretti. Bu eğitimler sırasında tanıştığı İsrailli bir kadın çok ilgisini çekti. Gerisini Okcur'dan dinleyelim; "İsrail'de, bir grup geldi, oryantal öğretmemi istediler, içlerinde bir kadın dört aylık hamileydi ve eşinin desteğiyle oryantal dersim alıyordu, merak edip neden böyle bir ders aldığını sorduğumda, bunun doğumu çok kolaylaştıran bir dans olduğunu söyledi' Hayatı artık değişecekti.



Doğurdu doğuracak



Ece Erdir Okcur, israilli hamile öğrencisine oryantal dersleri verdikten çok kısa bir süre sonra hamile kaldı. Ama hayata ara vermeye niyeti yoktu. Bu nedenle hamilelik sırasında oryantali araştırmaya başladı. Elde ettiği veriler, Okcur'u bile şaşırttı. Amerika'da birçok kadın oryantal yoluyla rahat hamilelik geçiriyor, doğumda kolaylık yaşıyordu. Hatta bu konuda birçok internet sitesine de ulaştı. Bu bilgiler ışığında hamile oryantali dersleri vermek için kollan sıvadı. Ve yolu ünlülerin hamilelik koçu hemşire Ayşe Oner'le kesişti. Ece Erdir Okcur tanışmalarının belki de bir kader olduğunu söylüyor; "Ben Ayşe Öner'e hamilelere oryantal dersi vermek istiyorum dediğimde bana kendisinin 2aten üç yıldır oryantalle uğraştığını, bunun pelvis kaslarını çalıştırmada çok işe yaradığını söyledi. Hamileliğin kolay geçmesi ve doğum sırasında kolaylık sağladığından söz etti, bu gerçekten büyük bir tesadüftü."



Okcur bu görüşmenin ardından Ayşe Öner'in merkezinde hamilelere oryantal dersi vermeye başladı. İlk başlarda çok ilgi çekmese de zamanla öğrenci sayısında artış oldu. Hatta bazı ünlüler bu yöntemi denedi. Şebnem Özinal, Açelya Akkoyun, Pınar Altuğ hamile oryantalini deneyen ünlüler arasında.



Ece Erdir Okcur'un doğumuna iki hafta kaldı. Artık her gününü fotoğraf sanatçısı Funda Bostancı'nın objektifinin karşısına geçerek belgeletiyor. 37 haftadır yaptığı oryantalin doğumu kolaylaştırıp kolaylaştırmaya cağım bilmiyoruz ama rahat bir hamilelik geçirdiği kesin. Bu rahatlığı Okcur şöyle anlatıyor; "Dans etmek beni çok mutlu ediyor. Eğer hamileliğim boyunca dans edemeseydim çok sorunlu bir gebelik geçirirdim çünkü mutsuz olurdum ve bu bebeğime yansırdı. Ama sağlığım el verdiği için dans edebildim ve çok rahat bir hamilelik geçirdim, inşallah normal ve kolay bir doğumla bu serüveni tamamlayacağım. Mutlu olmam bebeğimi de mutlu etti. Elbette hamileliğim sırasında normal şekilde dans etmedim. Bazı hareketleri yapabildim, bazılarını yapamadım ama en önemlisi her şeyi doktoruma danışarak yaptım. Kadınlara eğer sağlık açısından bir problemleri yoksa hamileliklerini dans ederek geçirmelerini öneriyorum. Çünkü ülkemizde yanlış bir inanış var hamile hareket etmesin, kıpırdamasın, isteniyor. Oysa ilk üç ayı atlattıktan sonra sağlıklı giden bir gebelikte belli kalıplar çerçevesinde hareket etmenin hiçbir sakıncası yok."