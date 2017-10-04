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Spor

Ragnar Sigurdsson: Türkiye taraftarları kendi futbolcularıyla uğraşıyor; bu durum işimize gelir

"Beraberliğe üzülmeyiz ama sahaya beraberlik için çıkmayacağız"

04 Ekim 2017 18:36

FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Takımı ile karşılaşacak olan İzlanda'nın deneyimli savunmacı Ragnar Sigurdsson, "Eğer işler yolunda gitmezse Türkiyeli taraftarlar kendi futbolcularıyla uğraşmaya başlıyor. Bu da bizim işimize gelir" diye konuştu.

Baskı altında daha iyi oynadıklarını vurgulayan Sigurdsson, beraberliğe üzülmeyeceklerini ancak sahaya beraberlik almak için çıkmayacakları söyledi.

31 yaşındaki deneyimli savunmacı, İzlanda basınına şöyle konuştu:

“Beraberliğe üzülmeyiz ama sahaya beraberlik için çıkmayacağız. Oyuna hızlı başlamak isteyeceklerdir. Türkler, bizden daha stresli durumda. Eğer işler yolunda gitmezse Türkiyeli taraftarlar, kendi futbolcularıyla uğraşmaya başlıyor. Bu da bizim işimize gelir, dikkatli olmalıyız.

"Baskı altında biz daha iyiyiz"

Baskı altında biz daha iyi oynuyoruz. Bu maçın öneminin farkındayız. Bu tarz baskı altında oynadığımız maçlarda genellikle en iyi oyunumuzu ortaya koyuyoruz."

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile 6 Ekim Cuma günü 21.45'te Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

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