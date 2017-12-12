T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ragbi liglerinin ilk kadın başkanı Avustralya'dan

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) –Raelene Castle, Rugby Avustralya takımının yeni başkanı olarak seçilerek dünyanın en büyük ulusal ragbi birliklerinden birinin ilk kadın patronu oldu

12 Aralık 2017 15:59

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) –Raelene Castle, Rugby Avustralya takımının yeni başkanı olarak seçilerek dünyanın en büyük ulusal ragbi birliklerinden birinin ilk kadın patronu oldu.
Yeni Zelandalı, Salı günü Sidney\'de düzenlenen bir basın konferansında Bill Pulver\'ın yerini aldı.
Ayrıca, Avustralya\'nın dört büyük futbol takımının patronu olarak atan ilk kadın oldu.
Castle daha önce, Sidney merkezli ve bir ragbi liginde olan Canterbury Bulldogs\'un başkanlığını yürüttü. Ancak bu yılın başında Netball Yeni Zelanda\'ya gitmeden, görevinden istifa etti. 
Castle, gelecek yıl Ocak ayında Pulver\'ın Ağustos ayında istifasını takiben rolü üstlenecek.
Rugby Avustralya başkanı Cameron Clyne, Castle’ın 200\'den fazla aday arasından seçkin bir başvuran olduğunu söyledi.
Clyne: \"Raelene, ragbi vizyonuyla ve her seviyede takımı güçlendirmek ve birleştirmek için yapılması gerekenler konusunda sahip olduğu anlayışla yönetim kurulunu etkiledi. Raelene’in Rugby Avustralya’daki zorluklara ve fırsatlara yeni bir gözle bakacağını ve başka takımlardan edindiği deneyimleri uygulayacağını düşünüyoruz” dedi.
Castle, kendisine böyle bir pozisyon teklif edildiği için \"onurlandırıldığını\" söyledi.
Pozisyonu, Castle\'ın sahiplendiği açıklanmadan önce eski Wallabies kaptanı Phil Kearns’ın sahipleneceği düşünülüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHACastle Rugby AvustralyaYeni Zelandalı SalıSidneyBill PulverAyrıca AvustralyaCastleCanterbury BulldogsAncakNetball Yeni ZelandaOcakPulver AğustosRugby AvustralyaCameron Clyne CastleınClyneRaelenein

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24