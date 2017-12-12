Ragbi liglerinin ilk kadın başkanı Avustralya'dan

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) –Raelene Castle, Rugby Avustralya takımının yeni başkanı olarak seçilerek dünyanın en büyük ulusal ragbi birliklerinden birinin ilk kadın patronu oldu.

Yeni Zelandalı, Salı günü Sidney\'de düzenlenen bir basın konferansında Bill Pulver\'ın yerini aldı.

Ayrıca, Avustralya\'nın dört büyük futbol takımının patronu olarak atan ilk kadın oldu.

Castle daha önce, Sidney merkezli ve bir ragbi liginde olan Canterbury Bulldogs\'un başkanlığını yürüttü. Ancak bu yılın başında Netball Yeni Zelanda\'ya gitmeden, görevinden istifa etti.

Castle, gelecek yıl Ocak ayında Pulver\'ın Ağustos ayında istifasını takiben rolü üstlenecek.

Rugby Avustralya başkanı Cameron Clyne, Castle’ın 200\'den fazla aday arasından seçkin bir başvuran olduğunu söyledi.

Clyne: \"Raelene, ragbi vizyonuyla ve her seviyede takımı güçlendirmek ve birleştirmek için yapılması gerekenler konusunda sahip olduğu anlayışla yönetim kurulunu etkiledi. Raelene’in Rugby Avustralya’daki zorluklara ve fırsatlara yeni bir gözle bakacağını ve başka takımlardan edindiği deneyimleri uygulayacağını düşünüyoruz” dedi.

Castle, kendisine böyle bir pozisyon teklif edildiği için \"onurlandırıldığını\" söyledi.

Pozisyonu, Castle\'ın sahiplendiği açıklanmadan önce eski Wallabies kaptanı Phil Kearns’ın sahipleneceği düşünülüyordu.