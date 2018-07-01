Ragbi Lig Turnuvası şampiyonu belli oldu

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 3\'üncü Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sona erdi.

Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi\'nde gerçekleşen turnuvada erkeklerde Lycans takımı şampiyon olurken, kadınlarda ise Kadıköy Daltons zafere ulaşan ekip oldu.

Exiles ile Lycans arasında oynanan erkekler finali 5-1\'lik Lycans galibiyetiyle sona ererken, karşılaşma sırasında tartışma çıktı. Araya giren Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, iki ekibi de sakinleştirdi.

KADINLARDA ŞAMPİYON KADIKÖY DALTONS

Turnuvanın son maçı olan kadınlar finali ise nefes kesen bir mücadeleye tanık oldu. Karşılaşmada Kadıköy Daltons, rakibi ODTÜ\'yü 4-3\'lük skorla mağlup ederek zafere ulaşan taraf oldu.

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