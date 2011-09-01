Raftingde taciz ve dayak!

T24 - Tatil için Antalya’ya gelen Rus turist çift, rafting yapmak için gittikleri Köprülü Kanyon’da darp edilip tacize uğradıkları iddiasıyla konsolosluğa başvurdu.



Olay, Manavgat’ın Beşkonak Beldesi’nde bulunan dünyaca ünlü Köprülü Kanyon rafting merkezinde meydana geldi. Rus işadamı 28 yaşındaki Aleksandr Ushnikov ile avukat eşi 25 yaşındaki Alena Ushnikova, tatil için geldikleri Antalya’da rafting yapmak istedi. Bir rafting firması görevlileri tarafından otellerinden alınan Rus çift, Köprülü Kanyon’a götürüldü. kalabalık ekip ile 2 kişilik kanoya binen Ushnikov çifti, iddiaya göre zaman zaman diğer kanolardaki kişiler tarafından taciz edildi. Suyun debisinin fazla olduğu bir anda kendilerine çok yaklaşan bir kanodan kürek zoru ile düşürülen Aleksandr Ushnikov dalgalarla boğuşurken, kanoda kalan eşinin diğer kanodaki kişiler tarafından taciz edildiğini fark etti. Yüzerek eşinin bulunduğu bölgeye gelen Aleksandr Ushnikov, tacizciler tarafından dövüldü. Çevreden yetişen diğer gruplar tarafından engellenen saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken jandarma ekibi Rus çiftin ifadesini alıp şikayetini dinledi.



Kendilerine yapılan saldırı karşısında tacizcilerin gerekli cezayı almasını isteyen Uchnikov çifti, Rusya’nın Antalya Konsolosluğu’na başvurdu. Konsolosluğa şikayet dilekçesini bırakan Aleksandr Ushnikov, ilk tacizi rafting firmasının görevlisinin yaptığını iddia ederek, "Önce diğer kanodaki çiftin erkeğini, ardından beni attı. Zaten tur boyunca eşime yaklaşarak güneş kremi sürmek istedi, bir ara da onu yalnız bir yere götürmeye kalkmıştı" dedi.



Alena Ushnikova ise, "Eşim tekneden düşünce ekip başı benim yanıma geldi. Eşim döndüğünde bir anda 15 kişi oldular ve saldırmaya başladılar. Taşlarla saldırıyor, öldürmek için vuruyorlardı. Ellerinden zor kurtulduk" diye konuştu.



Manavgat Jandarma Komutanlığı yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini, turist çiftin şikayeti üzerine saldırganları belirlemek için çalıştıklarını bildirdi.







