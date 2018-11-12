Raftingciler, antrenman yaptıkları göl çevresinde atık topladı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Rafting Takımı, antrenman yaptıkları Sülük Gölü çevresinde atık topladı.

Aşağı Merzan Mahallesi\'ndeki Sülük Gölü\'ne antrenmana giden Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Rafting Takımı, çevredeki kirliliği görünce temizlik için kolları sıvadı. Sporcular, takım halinde, göl çevresine atılan atıkları topladı. Kulüp Başkanı Hacı Tansu, karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok rahatsız ettiğini belirterek, \"Gölün çevresini görünce temizlik yapmaya karar verdik. Hepimizin bahçesi olan doğal güzelliği yok ediyoruz. Geçen hafta da burada antrenman yaptık. Ancak, göl suyunda veya çevresinde herhangi bir koku yoktu. Bu hafta geldiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık. Birileri vidanjörlerle lağım suyu boşaltmış gibi. Amacımız, çalışma yaptığımız alanları temiz hale getirmektir. Yaz boyunca Zap Vadisi\'nde antrenman yaptığımız bölgeleri de bu şekilde temizledik\" dedi.



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