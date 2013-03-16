Rafting yapan üniversitelilerin botu devrildi, 3 yaralı

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Frtına Deresi’nde rafting yapan sporcuları taşıyan botun devrilmesi sonucu suda sürüklenen üniversite öğrencisi 3 sporcu yaralandı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Volkan Akdağ, yoğun bakıma alındı.

Fırtına Deresi'nde raftingcilerin botu, Ardeşen-Çamlıhemşin yolu Köprüköy mevkisinde kayalara çarparak devrildi. Akıntıya kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklenen Volkan Akdağ (22), Fatih Güngör (21) ve Burak Çelen (21), diğer sporcuların yardımıyla sudan çıkardı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Volkan Akdağ'ın tedavisinin, yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Ruba Rafting Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Buçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana parkurun kazanın meydana geldiği alanın aşağısında olduğunu belirterek, ''Ekip, botun devrilmesi sonucu 200 metre sürüklendi. Botta bulunan eğitimli rafting rehberleri, sporcuların sudan çıkarılmalarını sağladı" diye konuştu.