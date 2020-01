Raflardaki yeni kitaplar okuyucuyla buluşuyor

T24 - Yapı Kredi Yayınları'ndan yeni çıkan kitaplar raflardaki yerini aldı. Okuyucuyla buluşacak kitaplardan, ilk kez günümüz Türkçesi’yle: Molla Aşkî’nin Dîvân’ı



Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan, 15. yüzyıl şairlerinden Molla Aşkî, II. Murad ve II. Mehmed (Fâtih) dönemlerinde yaşamıştır. Eserleri bir dîvânda toplanmadığı için yeterince tanınmayan Molla Aşkî, sanat olarak da bu yüzyılda yaşamış Necatî Bey ve Ahmed Paşa gibi şairlerin gölgesinde kalmıştır.



Ahmet Atillâ Şentürk ve Nurcan Boşdurmaz’ın değişik yazma kaynaklardan derleyerek oluşturduğu Molla Aşkî Dîvân’ı bilimsel okuyuş ve günümüz Türkçesi ile ilk kez yayımlanıyor. Bu çalışma ile tezkire yazarlarının haksız ve mesnetsiz yargılarıyla bir kenara itilmiş iyi bir şair gün yüzü görüyor.

Molla Aşkî

Dîvân

Hazırlayan: Ahmet Atilla Şentürk – Nurcan Boşdurmaz

40 TL, 650 sayfa

Yapı Kredi Yayınları

Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi





Ian McEwan’dan MASUMİYET

II. Dünya Savaşı sonrası Berlin’de savaş yer altında devam ediyor. İngiliz ve Amerikan gizli servisleri, Sovyet hatlarına sızmak için dev bir tünel projesini ortaklaşa yürütüyor. Tarihte “Altın Operasyon” olarak bilinen bu projede çalışmak üzere Berlin’e giden bir İngiliz, böylece dış dünyaya ilk adımını atıyor.



Çağdaş İngiliz edebiyatının en önemli yazarlarından Ian McEwan, gerçek bir olaya yaslanan bir psikolojik gerilim olan Masumiyet’te bir insanın sıra dışı şartlarda var oluşunu gözler önüne seriyor.



Masumiyet ya da Özel İlişki kitabı, Soğuk Savaş döneminde geçen yirmili yaşlarının ortasında, aile evinin ötesindeki dünyayla henüz tanışmamış, çekingen, nazik ve “masum” bir İngiliz genci olan Leonard Marnham’ın etrafında dönüyor.



Masumiyet

ya da özel ilişki

Ian McEwan

15 TL, 231 sayfa

Yapı Kredi Yayınları





Sınıftan Sahneye



Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Sınıftan Sahneye kitabı, sahne çalışmalarına gönül vermiş genç arkadaşlarımız için çok önemli bir kaynak. Kitapta özellikle çocuk oyunlarının doğru bir şekilde sahnelenmesi için hem öğrencilere hem de öğretmenlere verilen tavsiyeler ve bilgiler yer alıyor. Kitabın içinde yer alan Suçlu Çocuk, Keloğlan, Ağaç Yaşken Eğilir, Çiçeklerin Düğünü, Anaya Saygı, Çocuktan Al Haberi ve Haydi Kızlar Okula gibi oyunlar ve kitabın en sonunda yer alan tekerlemeler de oldukça dikkat çekici.



Kitabın yazarı Vedat Demirci, Sınıftan Sahneye ile ilgili “Çocuklarla sahne çalışmalarına girenler her şeyden önce onların yaratıcı güçlerini ortaya koymayı ve yeteneklerini deneyip geliştirmeyi amaçlamalıdırlar. Her çocukta doğuştan birtakım yetenekler vardır.



Sosyal ve fen derslerinde başarılı olan öğrencilerin yanı sıra, güzel sanatların müzik, dans gibi dallarına ilgi duyan öğrenciler arasında, etkileyici bir şekilde güzel konuşan öğrencilerin olduğu her zaman dikkati çeker.



Görevlendirilecek öğrenciler özenle seçilirken, bu işlere hiç de uygun değilmiş gibi görünen, içine kapanık öğrenciler üzerinde de durmak, onları da verileri oranında görevlendirmek gerekir. Çok defa derslerde, arkadaşları arasında uyumsuzluk gösteren çocuklar bu çalışmalarda başarılı olmuş, istenilen düzeye gelmişlerdir. Sahne çalışmalarında çocuklar birlikte çalışmanın, bir disiplin içinde ürün meydana getirmenin heyecanını tadarlar, kendilerine güvenleri artar. Eğer yönetici, çocukları gerçekten tanıyor, onların neyi, nasıl, nereye kadar yapabileceğini iyi biliyorsa başarı onlardan yanadır” diyor.



Sınıftan Sahneye

Vedat Demirci

11 TL, 199 sayfa

Yapı Kredi Yayınları Doğan Kardeş Serisi





Cinnet eşiğinde dolaşan bir kitap: Toplum Böceği



Toplum Böceği ironiyi, mizahı, dil oyunlarını devreye sokarak cinnet eşiğinde dolaşan bireyin böceksi yaşamını odağa alan öykülerle bizi hapsolduğumuz derin uykuda ısırmaya hazır, bıyık altından gülen bir kitap.



Kerem Işık, yine Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ilk kitabı Aslında Cennet de Yok’tan sonra ikinci kitabı Toplum Böceği’nde farklı tonda öykülerle çıkıyor okurun karşısına. Toplum Böceği bugünün kalabalık, çıkar çatışmalarına dayalı dünyasını anlamaya yönelik, güncel bir damardan ilerleyen, değişen teknoloji ve hız çağında bireyin açmazlarını odağa alan öykülerden oluşuyor. Toplum Böceği ironiyi, mizahı, dil oyunlarını da devreye sokarak, topluma uyumlu birey yetiştirme, kariyer yapma, mutluluk arayışı karşısında cinnet eşiğinde dolaşan bireyin küçüldükçe küçülen, böceksi yaşamını odağa alan öykülerle bizi hapsolduğumuz derin uykuda ısırmaya hazır, bıyık altından gülen bir kitap.





Tadımlık:

“Sevgili Kalipso,



Anlaşmayı istenildiği şekilde başlatarak bu ilk görevinizin üstesinden en iyi şekilde geleceğinize inanıyorum. Sizi pek seven Roket...



Bu kısa notun ardından son on yılın demir fiyatlarına ilişkin tablo ve grafikler, Burkina Faso’nun demir rezervleriyle ilgili ayrıntılı bilgi, hedef fiyat analizleri, yetkilileriyle görüşeceğim şirkete dair istatistiki veriler ve son olarak da bir anlaşma metni geliyordu. Henüz tam olarak uyanamadığımdan karınca duasından farksız yazılara bir süre öylece baktıktan sonra başımı kaldırdım. Gökyüzü kızılla turuncu arası bir renge bürünmüştü. Çok geçmeden güneş doğacak ve doğup büyüdüğüm bu kentte yepyeni bir gün başlayacaktı. Gözlerimi kapayıp başımı cama yasladım. Burkina Faso diye mırıldandım. Bekle geliyorum. (“İş Mi Bu ŞiBuMi” adlı öyküden)



Toplum Böceği

Kerem Işık

9 TL, 119 sayfa

Yapı Kredi Yayınları





İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ve Amerika’yı şekillendiren sosyal demokrasi, refah devletleri ve sosyal güvenlik sistemleri bugün yepyeni rakipler ve düşmanlarla karşı karşıya. Geçen yüzyılın en büyük Avrupa tarihi uzmanlarından, Cambridge ve Oxford üniversitelerinde dersler vermiş olan Tony Judt, ölmeden önce yazığı son kitabı Kötülük Kol Gezerken’de bu tehlikeye işaret ediyor.



Kötülük Kol Gezerken’de 1950’lerden itibaren dünyaya yön veren sosyal politikaların savunulması gerektiğini, eski refah sistemlerinin çöküşüne karşı çıkmak için bu tarihi anlamanın şart olduğunu gösteren Judt, bir yandan da kapsamlı bir sosyal demokrasi eleştirisi sunuyor, Yeni Sol hareketleri de bu eleştirisinin odağına yerleştiriyor.



Kötülük Kol Gezerken

Tony Judt

15 TL, 147 sayfa

Yapı Kredi Yayınları





Bir Başka Yaza Doğru



Edebiyat kariyeri kadar, dramatik hayatıyla da akıllarda yer eden, ilginç bir yazar Janet Frame.



Yattığı akıl hastanesinde kendisine “lobotomi” uygulanmak üzereyken, yazdığı öykü kitabının Ulusal Edebiyat Ödülü kazandığı öğrenilen ve son anda bu korkunç işlemden kurtulan Yeni Zelandalı yazar, edebiyat dünyasına onlarca roman, öykü ve şiir kitabı kazandırdı.



Janet Frame’in Londra’da yaşadığı sırada yine bir röportaj vesilesiyle tanıştığı İngiliz gazeteci Geoffrey Moorhouse ve ailesiyle geçirdiği hafta sonu üzerine yazdığı Bir Başka Yaza Doğru, yazarın iç dünyasını ve hislerini olağanüstü bir ifade kabiliyetiyle sözcüklere tercüme ettiği, dokunaklı bir roman.

Bir Başka Yaza Doğru

Yazan: Janet Frame

Çeviren: Ceyil Özmen

Yapı Kredi Yayınları