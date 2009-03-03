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Yaşam

Raflar artık daha şık

Raflarınızın daha şık olmasını istiyorsanız, işte birkaç öneri.

03 Mart 2009 02:00

Raflarınızın daha şık olmasını istiyorsanız, işte birkaç öneri.

Duvarlarınızı kullanım amaçlı değerlendirenlerdenseniz, mutlaka rafların yardımına başvuruyorsunuzdur. Rafların işlevselliğin yanı sıra daha şık olmalarını da istiyorsanız,
işte size birkaç öneri...

Malzemeler:

• raf • duvar kağıdı • çift taraşı bant • maket bıçağı • cetvel

Kaplayın gitsin

Mevcut raflarınızı nasıl şıklaştıracağınızı düşünüyorsanız çözüm önerilerimize kulak verin. İstediğiniz her tür ve desendeki kağıtlar bu iş için uygun.

Temizlik ve kullanım aşamaları daha kolay ve uzun ömürlü olsun diye vinil duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz.

Kaplayacağınız rafları kağıdın üzerine koyun ve kağıdı rafın çevresinden maket bıçağıyla kesin. Daha sonra rafın üzerine çift taraşı bandı koyun ve kağıdı düzgün şekilde yapıştırın. Son olarak hazırladığınız rafı duvara monte edin.

O kadar şık sonuçlar alacaksınız ki sadece siz değil her gören beğenecek.

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