Rafineri lisansı için gereken sermaye tutarı yarıya indirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici lisansı için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını yarıya düşürerek 150 milyon TL’den 75 milyon TL’ye indirildi.

EPDK, rafineri yatırımlarını hızlandıracak bir adım attı. Rafinerici lisansı için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını 150 milyon TL’den 75 milyon TL’ye çekti. Konuya ilişkin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre sektörü yakından takip eden kaynaklar, EPDK’nın bu adımıyla Türkiye’de kurulacak ya da kurulması planlanan yeni rafineri yatırımlarını mali açıdan rahatlattığına işaret etti.

Türkiye'deki rafineriler

Türkiye’de, Koç Grubu’nun kontrolündeki TÜPRAŞ ait İzmir, İzmit, Kırıkkale ve Batman olmak üzere 4 tane petrol rafinerisi var. TÜPRAŞ yıllık 28.1 milyon tonluk toplam rafinaj kapasitesine sahip.

SOCAR’ın, Türkiye iştiraki Star Rafinerisi de İzmir’de faaliyet gösteriyor. Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. Star Rafinerisi’nde yılda 4.8 milyon ton dizel ve 1.6 milyon ton naftanın yanı sıra jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş'ta rafineri

Ersan Petrol de Kahramanmaraş’ta yeni bir rafineri inşa etmeyi planlıyor. EPDK, Kahramanmaraş’a kurulacak yılda 1.4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Ersan Rafinerisi’ne birkaç yıl önce lisans verdi. Projenin 2022 yılında tamamlanması ve rafinerinin üretime başlaması hedeflendi. Ancak, öngörülen takvim işlemedi. İnşaat ve işletmeye alma süreci uzadı.

İskenderun'da rafineri hedefi

İskenderun’da da bir rafineri ve petrol depolama tesisi inşa edilmesi hedefleniyor. Ankara, bu konuda çalışma yapıyor. Zemin etüt çalışmalarının başlatıldığı belirtiliyor. Söz konusu yatırımda kamunun öncülük yapabileceği ifade ediliyor.