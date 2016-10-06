Rafet El Roman'dan kayınpederine: Yavşak, evlen kızımla diye yalvardın

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile Ceren Kaplakarslan’ın boşanma davasına günler kala ortalık karıştı. Önce Kaplakarslan’ın eşine “Yalvarıyorum ayrılmayalım” şeklinde bir mektup yazdığı öne sürüldü, ardından çift sosyal medyada tartışmaya tutuştu. Olaya şimdi de Ceren Kaplakarslan’ın babası dahil oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atilla Kaplakarslan, kendisine "yavşak" diyen damadına seslenirken “Yavşak, karısı hakkında gazete haberi yaptıran kişidir. Yavşak, albümü satmayan şarkıcı eskisinin, albüm tanıtımı için evlilik haberini kullanan kişidir” dedi.

"Evlenin diye yalvardın"

Rafet El Roman’dan yanıt gecikmedi. Şarkıcı, Twitter’dan çok sert mesajlar yolladı: “Yavşak, evlilik sözleşmesi olduğunu bilip de hâlâ ortalarda ‘Maddi, manevi tazminat istemiyoruz’ diyendir. Yavşak, 2014’te Bodrum’da ‘Evlen kızımla, her şey iyi olacak’ diye yalvarıp, sonra ‘Biz onu damat olarak kabul etmedik’ diyendir.Yavşak, kızının Mehmet Ali Erbil’le çıkan haberlerini örtbas edip, mektup haberinde her yeri yangına verendir. Yavşak, kızını ünlü yapacak diye yalan yanlış yüz tane haber yaptırandır. Yavşak, güzellik yarışmaları yapıp, kızları kendine ayarlamaya çalışandır. Yavşak, engelli insanlar üzerinden hayatını geçindirendir.”