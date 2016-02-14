Rafael Nadal'a toprak kort da yaramadı

Arjantin Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, adını finale yazdırdı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen toprak kort turnuvasının yarı finalinde, buraya unvanını korumaya gelen dünya 5 numarası Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 19. basamağındaki Dominic Thiem karşılaştı.

Eurosport'taki habere göre, Avusturyalı sporcu Thiem ilk seti, İspanyol Nadal ise 2. seti 6-4 kazandı. Final setinde 5-4 gerideyken maç puanı çeviren Thiem, "tie break"e giden seti 7-6, 2 saat 50 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazandı.

Dünya sıralamasının ilk 10'undaki oyunculara karşı 2. galibiyetini alan 22 yaşındaki tenisçi, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Turu'ndaki 5. tekler finaline çıktı.