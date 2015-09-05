Nadal, Amerika Açık'a veda etti

Amerika Açık'a sekiz numaralı seribaşı olarak katılan Rafael Nadal, İtalyan Fabio Fognini karşısında ağır bir yenilgi aldı. İlk iki seti 6-3 ve 6-4 ile hanesine yazdıran İspanyol tenisçi, 3-1 önde götürdüğü üçüncü setin 5. oyunuyla birlikte korttaki üstünlüğünü yitirdi. Fognini'nin vuruşlarını karşılamakta zorlanan Nadal, 3. seti; 6-4, 4. seti; 6-3 ve final setini de 6-4 kaybederek Amerika Açık'a veda etti.

Nadal böylece; kariyerinde ilk kez 2-0 önde olduğu bir grand slam maçını kaybetti. Son 10 yıldır en azından bir grand slam kazanan İspanyol tenisçi, bu yılı büyük turnuvalarda şampiyon olamadan tamamladı. Kariyerinde ilk kez Amerika Açık'ta 4. tura yükselen Fognini, bu turda Feliciano Lopez ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.



Djokovıc rahat turladı



Erkeklerde bir numaralı seribaşı Novak Djokovic ise rahat bir galibiyetle tur atladı. İtalyan Andreas Seppı'yi 6-3, 7-5 ve yine 7-5 ile geçen Djokovic, 4. turda İspanyol Roberto Bautista ile karşılaşacak.



Amerika Açık'ın son şampiyonu Marin Cilic ise 3. turda Kazak Mikhail Kukushkin ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Cilic 5 sette kazanırken, 3 setin sonucunu tie-break belirledi. Amerika Açık'ta ayrıca Sergiy Stakhovsky'yi yenen Jo-Wilfried Tsonga ve David Ferrer'i eleyen Jeremy Chardy; 4. tura yükseldi..



Willıams kardeşler 4. turda



Kadınlarda ise şampiyonluğun en büyük favorisi Serena Williams; vatandaşı Bethanie Mattek-Sands karşısında ilk seti kaybetmesine karşın; devam eden setleri 7-5 ve 6-0 ile kazanıp adını bir üst tura yazdırdı. Serena, Agieszka Radwanska'yı eleyen Madison Keys ile 4. turda karşı karşıya gelecek. Serena'nın ablası Venus Williams ise; Belinda Bencic'i eleyerek Amerika Açık'ta 4. tura çıktı. Amerika Açık'ta Elina Svitolina'yı yenen Ekaterina Makarova ile Dominika Cibulkova'yı saf dışı bırakan Ejeni Bushar; adlarını 4. Tura yazdıran diğer kadın raketler oldu..