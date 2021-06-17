Rafael Nadal, Wimbledon ve Olimpiyatlar'a katılmayacağını duyurdu

T24 Spor

Spor tarihinin en başarılı tenisçilerinden Rafael Nadal, Wimbledon turnuvası ve Tokyo'da yapılacak olan Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı aldığını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Nadal, ''Bu sene Wimbledon'da ve Tokyo Olimpiyatları'nda düzenlenecek şampiyonalara katılmama kararı aldım'' dedi.

Nadal, ''Böye kararlar almak hiç kolay değildir, ancak vücudumu dinleyip ekibimle görüştükten sonra bunun doğru karar olduğunu anlıyorum'' ifadelerini kullandı.

Nadal, daha önce 13 kez kazandığı Roland Garros'ta bu yıl yarı finalde Novak Djokovic'e yenilmişti.