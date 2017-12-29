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Spor

Rafael Nadal bir turnuvadan daha çekildi

İspanyol tenisçi, Mubadala'nın ardından ATP Brisbane'den de çekildiğini duyurdu

29 Aralık 2017 11:19

Erkekler tenisinde dünya klasmanının zirvesinde yer alan Rafael Nadal, dizinde devam eden sakatlığı nedeniyle Abu Dabi'deki Mubadala Turnuvası'nın ardından sert zemin turnuvası ATP Brisbane'den de çekilme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sezon için henüz tam olarak hazır hale gelmediğini belirten İspanyol tenisçi, sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık için çalışmalarının oldukça iyi gittiğini belirtti. 31 yaşındaki Nadal bununla birlikte sezon açılışını biraz daha ertelemiş oldu.

Bu sezon Roland Garros ve ABD Açık'ta mutlu sona ulaşan Rafael Nadal, Grand Slam'lerde şampiyonluk sayısını 16'ya çıkarmıştı.

2018 sezonunun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.(Eurosport)

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