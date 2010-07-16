Radyofest başlıyor!

T24- Uluslararası Radyocular Birliği'nin (IRU) organize ettiği Radyofest 2010, 22-25 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.



Medyada önemli yere sahip radyocuların dünyadaki ilk festivali olan Radyofest 2010, Etimesgut Belediyesi'nin de katkıları ile Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 2. Etap Eryaman pazar altında gerçekleştirilecek. Festivale dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 1200 radyocu ve 4 kıtadadan yaklaşık 40 sanatçı, dj, yerli ve yabancı gruplar katılacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu festivale katılım ücretsiz olacak. Kültürel etkinliklerin yanı sıra alışveriş stantlarınından, lunaparka kadar pek çok alternatifin sunulduğu Radyofest 2010 dünyanın pek çok radyo ve televizyonu tarafından canlı olarak yayınlanacak. Festival süresince çevre ilçelerden festivale katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım kolaylıkları sağlanacak.



Çevreci örgütler başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunun da destek vereceği festivalde, radyocular, 22 Temmuz saat 19.23'ten 19.27'ye kadar Türkiye'de radyo yayınının ilk kez başladığı 1927 yılına atfen ''Radyocular Marşı''nı söyleyecek. Festival için Etimesgut'un seçilmesinin nedeni de ilk radyo yayınının Etimesgut'ta dinlenmesi.



Uluslararası Radyocular Birliği'nin düzenlediği Radyofest 2010'da ayrıca; iş, sanat, spor, sağlık, siyaset ve medya dünyasından birçok kişi, festival kapsamında düzenlenecek ''IRUAlkışı Hakedenler '09 Ödülleri'' töreninde radyocular tarafından ödüllendirilecek.