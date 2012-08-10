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Yaşam

Radyodan duyarak aldığı zayıflama hapı ölümüne neden oldu!

Nilüfer Gülmez 33 gündür yoğun bakım ünitesindeydi

10 Ağustos 2012 17:58

Balıkesir'de radyodan duyarak sipariş ettiği zayıflama hapını kullandıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen ve 33 gündür yoğun bakımda tutulan Nilüfer Gülmez hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı, genç kadının cenazesini otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, Gülmez'in cenazesinin Balıkesir'de toprağa verileceği bildirildi.

Balıkesir'de bir güvenlik şirketinin ortağı olan Nilüfer Gülmez (35), zayıflama hapı kullandıktan sonra kalp çarpıntısı ve mide bulantısı sebebiyle Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
 

Sağlık Bakanlığı uyarmıştı

 
 
Daha önce Sağlık Bakanlığı, kullanılan ürün hakkında, “Bu ürünlerin pestisit artığı, ağır metal, aflatoksin gibi içerikler açısından gerekli testlerden geçmiş olması, stabilitesini almış olması gereklidir. Bu ve bunun gibi birçok işlemin yapılıp gerçekten bitkisel ilaç onayının alınabileceği tek kurum da Sağlık Bakanlığı'dır” açıklamasını yapmıştı.
 
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise kullanılan hapla aynı seri numaradaki kutuların Balıkesir'deki eczaneler ve diğer satış noktalarından toplayarak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne göndermişti.

 

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