Radyoda FM bandından yayın sona eriyor

Norveç’te ilk olarak 2011 yılında açıklanan plan çerçevesinde radyo kanalları 2017 yılından itibaren FM bandında yayını terkedip DAB ya da DAB+ teknolojisini kullanacaklar.

Norveç Kültür Bakanı Thorhild Widvey’in yaptığı açıklamaya göre DAB ve DAB’in geliştirilmiş versiyonu olan DAB+ Norveç’te ulusal standart olacak.

Webrazzi'nin haberine göre, DAB teknolojisi ile karasal yayın yapan radyo kanallarının kapanmayacağını bunun yerine teknolojilerini geliştirerek ses kalitesini ve fonksiyonlarını artıracağını aktaran Widvey, bu standardı getiren ilk ülkenin Norveç olduğunu da açıklamış.

Gallup’un aktardığı araştırmaya göre Norveçlilerin yüzde 56‘sı günlük hayatlarında dijital radyo kullanıyor, yüzde 44‘ü ise FM radyo kullanıyor.

Norveçli ailelerin yüzde 55‘i en az bir DAB radyo cihazına sahipler, bu değişikle birlikte tahmini olarak evlerde kullanılan 7,9 milyon adet klasik radyonun değiştirilmesi gerekiyor.

Norveç hükümeti bu değişimler için bir geri dönüşüm ve yenileme programını da Norveçlilere öneriyor.