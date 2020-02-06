Radyocu Ender Uslu yaşamını yitirdi

Gazeteci, radyocu ve öğretim görevlisi Ender Uslu 69 yaşında hayatını kaybetti.

1992 yılında kurduğu Radyo Bodrum ile Türkiye’nin ilk özel radyosuna hayat veren ve takip eden yıllarda Best FM, Show Radyo, Radyo Viva gibi kanallarda yöneticilik görevleri üstlenen Uslu öğretim görevlisi olarak kadrosuna katıldığı Galatasaray Üniversitesi’nde de Radyo Kampüs’ü kurmuştu.

Son olarak Kafa Radyo’nun yönetim kadrosunda bulunan Uslu’nun vefat haberini de yine Kafa Radyo’da, sabah programını sunmak üzere mikrofon başında olan Nihat Sırdar verdi.

TGC'den başsağlığı mesajı

Ender Uslu için TGC de (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) bir açıklama yayınlayarak başsağlığı diledi. TGC, açıklamasında; “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ender Uslu’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi

Ender Uslu kimdir?

Ender Uslu, 3 Temmuz 1951'de Bodrum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladıktan sonra 1969 Yılında Nazilli İlköğretmen okulundan mezun olarak 5 yıl Muğla'nın köylerinde ilkokul öğretmenliği yaptı. Askerlik görevini de tamamladıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüs, Fransızca bölümüne girdi. 1980 öncesi öğrenci olayları nedeniyle 3. sınıftan terk etmek zorunda kaldı.

1980 yılında Bodrum'da "Merhaba Gazetesi"ni yayınlamaya başladı. 1992 ılılının şubat ayında Türkiye'nin ilk özel radyosu "Radyo Bodrum" u kurdu. 1993 yılında yine Bodrum'da "EKO FM"i kurdu. 1993 Kasımı'nda İstanbul'a gelerek 6 Yıl süre ile BEST FM Haber Koordinatörlüğü, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

Daha sonra 1999 yılında 6 ay süre ile Fransız Hachette Gurubu ile Türkiyede bir radyo networkü kurma calısmalarına katıldı. O zamanki mevzuatın yetersizliği nedeniyle bu proje ertelenince 1999 yılında Show Radyo ve Radyo Viva'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmeye başladı.

2004 yılında Show Radyo ve Radyo Viva'yı da bünyesinde barındıran Erol Aksoy grubu şirketlerine TMSF el koyunca bu görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 4 Ay kadar İstanbul FM gurubunun genel müdürlüğünü yaptı. 2005 Ocak ayında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesine öğretim elemanı olarak atandı. Üniversite bünyesinde yayın yapan "Radyo Kampüs"ü kurdu..

Evli ve bir çocuk babası olan Uslu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Ender Uslu aynı zamanda Muğla Gazeteciler Cemiyeti ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin kurucu üyesiydi.

Ödüller:

1985 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü - Anadolu Basını Teşvik Ödülü-Araştırma

1986 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü - Anadolu Basını Teşvik Ödülü-Araştırma

1996 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Radyo Haber Programı Dalı - Yılın Gazetecisi Ödülü

1997 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi - Özel Ödül

1998 İletişim Derneği – Genç İletişimciler özel ödülü

1999 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi - En İyi Radyo Ödülü (Show Radyo)

2000 Radyo-TV Gazetecileri Derneği - Onur Ödülü (İlk Özel Radyo Kurucusu sıfatıyla)

2000 Radyo-TV Gazetecileri Derneği - En İyi Radyo (Show Radyo)

2001 Radyo-TV Gazetecileri Derneği - En İyi Radyo (Radyo Viva)

2001 Konya Selçuk Üniversitesi, İletişim Fak. İletişim ödülü - En İyi Radyo (Radyo Viva)