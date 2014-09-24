T24 LogoT24 Logo
Gündem

Radyocu cinayetinde şüpheli müteahhit

Kayseri’de yerel radyoda spikerlik yapan Mehmet Aslankaya kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde pompalı tüfekle öldürüldü, müteahhit M.Ö. aranıyor

24 Eylül 2014 16:29

Kayseri’de dün akşam Türkiye Kupası 2'nci turunda Kayserispor, Kahramanmaraş Belediyespor maçını anlatmak üzere stadyuma 38 HU 523 plakalı otomobili ile gitmek isteyen Mehmet Aslankaya, İstasyon Caddesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklerken, bir otomobilden pompalı tüfekle iki el ateş edilerek öldürüldü.

 

Üç gün tehdit edilmiş

 

Polis, kaçan saldırganın kullandığı otomobilin Erciyes Üniversitesi'nde görevli S.Ö.'ye ait olduğunu, cinayet failinin de kardeşi müteahhit M.Ö. olduğunu belirledi. Aranan M.Ö.'nün, spiker Mehmet Aslankaya'yı, kendisiyle ilgili konuşması nedeniyle 3 gün tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı. 

Spiker Mehmet Aslankaya, Hunat Camii'nde kılınan namazın ardından Talas İlçesi'ndeki Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

ETİKETLER

mehmet aslankayaspikerradyocukayseridj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24