Radyocu cinayetinde şüpheli müteahhit

Kayseri’de dün akşam Türkiye Kupası 2'nci turunda Kayserispor, Kahramanmaraş Belediyespor maçını anlatmak üzere stadyuma 38 HU 523 plakalı otomobili ile gitmek isteyen Mehmet Aslankaya, İstasyon Caddesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklerken, bir otomobilden pompalı tüfekle iki el ateş edilerek öldürüldü.

Üç gün tehdit edilmiş

Polis, kaçan saldırganın kullandığı otomobilin Erciyes Üniversitesi'nde görevli S.Ö.'ye ait olduğunu, cinayet failinin de kardeşi müteahhit M.Ö. olduğunu belirledi. Aranan M.Ö.'nün, spiker Mehmet Aslankaya'yı, kendisiyle ilgili konuşması nedeniyle 3 gün tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı.

Spiker Mehmet Aslankaya, Hunat Camii'nde kılınan namazın ardından Talas İlçesi'ndeki Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.