-RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI DÜZENLİ İZLENİYOR ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, referandum sürecindeki yayın ihlalleriyle ilgili olarak, ''Üst kurul, içinde bulunduğumuz halk oylaması döneminde ülke çapında yayın yapan toplam 93 radyo ve televizyonu, herhangi bir tasnif ya da ayrım yapmaksızın düzenli olarak takip ediyor'' dedi. Prof. Dr. Dursun, halk oylaması sürecindeki yayın ihlalleriyle ilgili olarak 3984 Sayılı Yasanın, 32. Maddesine göre, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esasların kanunla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilen yetkiler çerçevesinde YSK tarafından düzenlendiğini bildirdi. RTÜK'ün radyo ve televizyonların seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izleyip değerlendirdiğini belirten Prof. Dr. Dursun, hem halk oylaması sürecinde yayın kuruluşlarının uyacakları yayın ilkelerinin hem de RTÜK'ün bu süreç boyunca izleyeceği ülke çapında yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının listesinin, YSK tarafından belirlendiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Dursun, şunları kaydetti: ''Seçim döneminde RTÜK tarafından izlenecek ülke çapında yayın yapan radyo ve televizyonların listesini de yine YSK belirliyor. YSK'nın 05.06.2010 tarih ve 2010/354 sayılı kararı ile 29.06.2010 tarih ve 407 sayılı kararı kapsamında, RTÜK, içinde bulunduğumuz halk oylaması döneminde ülke çapında yayın yapan toplam 93 radyo ve televizyonu, herhangi bir tasnif ya da ayrım yapmaksızın düzenli olarak takip ediyor.''