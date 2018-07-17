Radyo kanallarından 'Mustafa Ceceli'ye ambargo' haberine yalanlama

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Mustafa Ceceli’ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli’nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu iddia etti.

Ceceli ile ilgili kendi internet sitesinde gece saatlerinde bir yazı kaleme alan Akay, “Edindiğim bilgiye göre Radyo D, Show Radyo, Süper Fm ve Best FM gibi çok sayıda ulusal radyo aldığı ortak kararla, playlistlerinden Mustafa Ceceli’nin şarkılarını çıkarttı ve Ceceli’nin çok sayıda konseri de iptal oldu.” ifadelerini kullandı.

"Böyle bir uygulama yok"

Ancak, Akay'ın bu iddialarını ismi geçen radyolar yalanladı. BirGün'e konuşan Süper FM ve Radyo D yetkilileri haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve alınan böyle bir karar olmadığını aktardı.

Öte yandan Show Radyo haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, olaya dair radyo kanalının gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edilirken, "Şu an için Mustafa Ceceli şarkılarını çalmamak gibi bir karar almış değiliz" ifadelerine yer verildi.

Show Radyo tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bu sabah saatlerinden itibaren çeşitli medya organlarında radyomuzun Mustafa Ceceli şarkılarını playlistlerden çıkardığımız yolunda haberler yayınlanıyor.

Ne bu iddiayı dile getiren kişi ne de bunu haber olarak kullanan medya kuruluşları bize bir telefon dahi açma zahmetine katlanmadıkları için duruşumuzu açıklama ihtiyacı duyduk.

Kadına şiddet konusunda Özgecan Aslan davası başta olmak üzere tüm dava ve protesto gösterilerini canlı yayın otobüsüyle takip etmiş bir radyoyuz, bu tavrımız asla değişmeyecek.

Mustafa Ceceli olayında da gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Programcılarımız özgür bir şekilde konuya dair yorumlarını yapıyor, dinleyicinin görüşlerini de antene taşıyorlar.

Şu an için Mustafa Ceceli şarkılarını çalmamak gibi bir karar almış değiliz.

Eğer yasal sürecin sonunda, yaptığı açıklamanın aksine, özel hayatın gizliliğini yerle bir eden o kameraların Mustafa Ceceli talimatıyla yerleştirildiği ve görüntülerin de yine Mustafa Ceceli eliyle yayıldığı ortaya çıkarsa, o zaman Yayın Kurulu'muz toplanır ve konuya dair aldığı kararı kamuoyuna açıklar.

İnsanların özel hayatlarının gizli kameralarla kayıt edilmesi, elde edilen görüntülerin medya aracılığıyla yayılması, bizim için elbette kabul edilebilir bir durum değil.

Hukukun üstünlüğüne olan tüm inancımızla, yasal sürecin bir an önce başlamasını ve kim olursa olsun sorumluların cezalandırılmalarını umuyor ve bekliyoruz..."