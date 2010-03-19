Radyasyonlu çayların üzeri radyasyonlu granitle kapatıldı

T24 - Rize Üniversitesi kampüsüne Çernobil faciasından kalma radyasyonlu çay gömüldüğü tespit edilmiş, buranın üzeri 80 kamyon dolusu taşla kapatılmıştı. Ancak, taş döküldükten sonra radyasyon miktarı iki katına çıktı. Granit malzemenin aşırı miktarda radyasyon taşıdığı belirlendi.



Üniversitenin Fener mahallesindeki kampüsünde 24 Aralık 2009 tarihinde yapımına başlanan halı saha inşaatı için iş makineleriyle kazı yapılınca toprağa gömülü çay çuvalları bulundu.



Bunun üzerine kazı çalışması durduruldu ve bölgede inceleme başlatıldı. Daha önce çay fabrikası olarak kullanılan alana, 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama sonrası yayılan radyasyondan etkilenen çayların çuvallarla gömüldüğü tespit edildi.



Bunun üzerine de halı saha yapımı çalışmasına ara verildi.





80 kamyon malzeme döküldü



Rize Üniversitesi tarafından radyasyon düzeyi ölçümü yapılan alan daha sonra, çoğunluğu granit taşlardan oluşan 80 kamyon malzeme doldurularak kapatıldı.



Ancak alanda ikinci kez yapılan ölçümde radyasyon düzeyinin iki katına çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine radyasyon taşıdığı belirlenen granit taşları çıkartıldı ve alan radyasyonsuz malzeme döküldükten sonra betonlanarak kapatıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Üniversitesi Rektörü ve Nükleer Fizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, "Bunlar spor için kullanılacak alanda bir zarar verir mi diye endişe vardı. Alana inşaat yapılabilmesi için malzeme ile kapatıldı. Malzeme serilmeden önceki radyasyon düzeyini ölçtük ve bir değer çıktı. Ardından malzeme serildikten sonra tekrar ölçtük, ancak radyasyon düzeyi iki katına çıktı. Radyasyonu önlemeyi isterken buraya radyoaktif granit taşlarını dökmüşler. Granit taşında radyoaktivite fazladır. Her halde bir yerdeki tünel inşaatı veya başka bir yerden çıkan malzemeyi doldurdular. Yaklaşık 80 kamyon malzemeyi kaldırttım. Yerine, alttaki radyasyonu yukarı geçirmeyecek yeterli kalınlıkta malzeme ve beton döktük. Şu andaki ölçümde radyasyonlu çaylar dışarıdakinden daha emin durumdadır. Her hangi bir zarar olmayacak" dedi.



Prof.Dr. Okumuşoğlu, Rize'de yapılan doğal radyoaktivite ölçümleri sırasında Çernobil'den kaynaklanan radyasyon tespit ettiklerini ancak bunun doğal radyasyon düzeyinin çok altında olduğunu söyledi.



Prof.Dr. Okumuşoğlu, "Dünya oluşurken taşında ve toprağında doğal bir radyoaktivite var. Bir de Çernobil ve nükleer testlerden kaynaklananlar var. Çernobil'den kaynaklanan radyoaktivitenin düzeyini tespit ettik. Bunun düzeyi kazanın olduğu dönemkinin çok altında. Yıllar yıkayıp toprağın derinliklerine doğru götürmüş. Doğal radyoaktivite düzeyinden fazla değil. Endişe edecek bir şey yok" diye konuştu.







