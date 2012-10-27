Radyasyona karşı buhar banyosu

Hayatın her alanında radyasyona maruz kalındığını belirten Prof. Tülay Engizek, vücutta mutasyona yol açacak etkilerden buhar banyosu ile korunmamın mümkün olduğunu söyledi.

“Radyasyon ve İnsan Sağlığı” konulu konferansta konuşan İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Engizek, hayatımızın her yerinde olan radyasyondan kaçmanın mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi: “Her yerde rastladığımız radyasyona background adını veriyoruz. İyonize edici ve iyonize olmayan iki tür radyasyon vardır. Cep telefonu ve mikrodalga fırından yayılan radyasyon iyonize olmayan yani insan vücudunda mutasyona neden olmayan radyasyondur.”

'Banyo radyasyon etkisini azaltıyor'

Bu aletleri kullanırken fazla yaklaşılmaması gerektiğini belirten Engizek, “Mutfakta mikrodalga fırın çalışırken uzakta durmalıyız. Telefonla konuşurken de kulağımıza değdirmeden mümkünse kulaklıkla konuşmamız sağlığımız açısından çok önemlidir” dedi. Radyasyona maruz kalmış bir kişinin hemen buhar banyolarında duş almasının etkiyi azaltacağını söyleyen Prof. Tülay Engizek, tehlikeyi hissettiğimiz ortamdan hemen uzaklaşmamız gerektiğini belirtti.

'Havadan taşınıyor'

Radyasyonun sadece kullandığımız aletlerden değil hava akımı ile başka ülkelerden de gelebileceğini vurgulayan Prof. Engizek şu bilgileri verdi: “Örneğin Çernobil’de hava akımlarıyla çeşitli ülkelere taşınıp yeryüzüne inen radyoaktif maddeler, insanı dıştan ve içten olmak üzere iki yoldan ışınladılar. Solunum yoluyla vücuda alınan radyoaktif maddeler içten, toprak ve bitkilere bulaşması sonucu dıştan ışınlamışlardır. Ülkemizde komşu ülkelere olan sınırlarımızda çok sayıda radyasyon algılayıcıları var. Tomografi çektirmiş olan bir kişiden uzak durmamamız, fakat tiroid tedavisi için I-131gibi radyoaktif madde alan kişilerden uzak durmamız gerekiyor.”