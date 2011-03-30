Radyasyon bulutları Türkiye'ye geldi

T24- Japonya'da Fukuşima Daiçi Nükleer Santralı'ndan sızan radyasyon, dün Ege'den Türkiye'ye girdi. Radyasyon yüklü bulutlar 3 Nisan'a kadar Türkiye'ye gelmeye devam edecek. Çok düşük yoğunlukta radyasyon taşıyan bulutlar Pasifik, Amerika ve Avrupa rotasında 20 bin km'den fazla yol kat etti.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Jet rüzgârlarıyla taşınan bu bulutlar, 10 bin metrede. 5 bin metre üstü bulut yağmur üretmediğinden, radyasyonun yağışla yere düşme olasılığı yok. Esas tehlike Japon çıkışlı gıdalarda” dedi. Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli ise ‘‘Meteorolojik olaylarla birlikte hangi bölgelerin etkilenebileceği belirlenmeli. Türkiye’ye gelen bulutların yağmurla yere inmesi düşük ihtimal olsa da temkinli olmalı” diye konuştu. Peki ya uçak yolcuları? ‘Euro Control’dan henüz bir uyarı gelmediğini belirten havacılık uzmanı Uğur Cebeci ‘‘Radyasyon rüzgârla dağıldığı için ciddi etkiden söz edemeyiz. Kaldı ki iniş yapan tüm uçaklarda radyasyon okuması yapılıyor’’ dedi. Dün Atatürk Havalimanı’nda da radyasyon bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Japonya’dan gelen tüm uçakların içi, dışı ve kargosunda radyasyon taraması yapıldığı, herhangi bir sıkıntı olmadığı açıklandı.



TAEK ölçüyor



TAEK de ‘www.taek.gov.tr’de hem Fukuşima’daki son durum hem de Türkiye’de kurulu 99 istasyondan alınan radyasyon doz hızı bilgilerini veriyor. Türkiye’deki ölçümler 2 saatte bir güncelleniyor. Sitede dün yapılan açıklamaya göre Türkiye’de olağandışı durum tespit edilmedi.



Nükleer kriz aylarca sürecek





Fukuşima civarında toprakta yüksek derecede kanserojen ‘plütonyum’ bulunması kaygıları iyice arttırdı. Yetkililere göre plütonyum sızıntısı, 3 no’lu reaktörde ısının çok yüksek olduğu ve muhafaza sisteminin işlemediğinin göstergesi. Soğutmanın ise aylarca süreceği tahmin ediliyor. Soğutma sularıyla oluşan dev ‘radyasyon havuzları’ da ayrı bir sorun.



Radyasyon intiharı



Fukuşima’da bir çiftçinin radyasyon nedeniyle sebzelerini satamayınca kendini astığı belirtilirken Çin, Güney Kore, Filipinler, Vietnam hava sahasında ‘sağlığa zarar vermeyecek oranda’ radyasyon bulundu. Asya ülkeleri Japonya’dan tarım ve deniz ürünü almayı kesti. Bölge ülkeleri, denize karışan radyasyonun kendi deniz ürünlerine rağbeti düşürmesinden endişeli.