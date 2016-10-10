Radwanska, Çin Açık'ta mutlu sona ulaştı

Çin Açık Tenis turnuvası finalinde Agnieszka Radwanska Britanyalı Johanna Konta’yı 2-0 yendi.

Çin Açık kadınlar finalinde Agnieszka Radwanska ile Johanna Konta karşı karşıya geldi.

ntvspor'un haberine göre; turnuvayı 2011 yılında kazanan Radwanska, üst üste 2 kez servis kırarak 5-2 öne geçti. Pes etmeyen Konta, skoru 5-4'e getirse de Radwanska ilk seti 6-4 aldı.

İkinci sette de Polonyalı tenisçinin üstünlüğü vardı. Setin başında servis kırarak 4-1 öne geçen Radwanska, bu kez Konta'nın geri dönüşüne izin vermedi ve seti 6-2 maçı da 2-0 kazanarak kariyerinin 20. turnuva şampiyonluğuna ulaştı.

Radwanska, Çin Açık boyuna rakiplerine set vermedi.

Kariyerinde ilk kez bu kadar büyük bir turnuvada final oynayan Konta ise şampiyon olamadı ama Singapur'un ev sahipliği yapacağı WTA sezon sonu turnuvasına katılmaya hak kazandı. Konta yeni açıklanan dünya sıralamasında da ilk kez dünyanın en iyi 10 kadın tenisçisi arasında yer aldı.