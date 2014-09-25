Radiohead’in yeni albümü yolda

İngiliz müzik grubu Radiohead’in solisti Thom Yorke, uzun yıllardır albümlerinde birlikte çalıştığı sanatçı Stanley Donwood ile birlikte, yeni bir albüm için arşiv araştırmaları ve kayıt çalışmaları yaptığını Twitter üzerinden duyurdu.

Thom Yorke, Son birkaç haftadır Twitter üzerinden arşiv görselleri, gizemli çizimler ve grubun Android uygulaması PolyFauna’dan alınmış ekran görüntülerinden oluşan esrarlı ipuçları paylaşıyordu. Böylece, Radiohead’in veya Thom Yorke’un bir albüm hazırlığında olduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, sonunda Thom Yorke, grubun 9. albümleri üzerine çalışmakta olduğunu açıkladı. Uzun süredir beraber çalıştığı sanatçı Stanley Donwood ile birlikte, daha önce grubun kullanılmamış materyallerini keşfetmek için bir nostaljik bir arşiv gezintisi içinde olduğunu belirtti.

Grubun baş gitaristi Jonny Greenwood ve davulcu Phil Selway de, daha önceki röportajlarında grubun Eylül ayında stüdyoya gireceğini bildirmişti. Ancak grup üyelerinin turneleri ve solo çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, yeni bir albüm için ne zaman bir araya geleceği belirsizdi.

Radiohead’in stüdyoya geri döneceği belli olmasına rağmen, albümleri daima düzensiz aralıklarla çıkan grubun yeni albümlerinin çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

Thom York'un Twitter'da paylaştığı arşiv çalışmalarından bir örnek: