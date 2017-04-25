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BBC Türkçe

Radiohead'e 'İsrail konserini iptal et' çağrısı

Roger Waters ve Ken Loach dahil 50 kişinin imza attığı mektupta Radiohead'den, Filistin'e destek adına İsrail'e uygulanan kültürel boykota uyması istendi

25 Nisan 2017 14:57

İngiltere'den çok sayıda sanatçı ve müzisyen, alternatif rock grubu Radiohead'e İsrail'de vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.

Efsanevi Pink Floyd grubunun vokalisti Roger Waters, yönetmen Ken Loach, yazar Alice Walker dahil 50 ismin kişinin imza attığı mektupta Radiohead'den, Filistin'e destek vermek adına İsrail'e uygulanan kültürel boykota uyması istendi.

Mektubun imzacılarından olan Güney Afrikalı Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu da İsrail'in Filistinlilere, ırk ayrımına dayalı apartheid rejimi uyguladığını savunarak gruptan konseri iptal etmesini talep etti.

Radiohead 19 Temmuz'da Tel Aviv'de 

Mektupta, "Radiohead Tibetlilerin özgürlüğü için kampanya yaparken neden yabancı işgali altında bulunan başka insanların hakları için ayağa kalkma çağrısını geri çevirdiğinizi merak ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Radiohead'in dünya turu kapsamında 19 Temmuz'da Tel Aviv'de bir konser vermesi bekleniyor.

İsrail'e uygulanan kültürel boykotun ne kadar işe yarayıp yaramadığı ise bir tartışma konusu. Kimileri boykotun Filistinlilere yardım etmek adına fazla bir etkisinin olmadığını savunuyor. Kimileri de müzik gruplarının diktatörlüğün olduğu ülkelerde sahne alırken İsrail'i devre dışı bıraktığını söylüyor.

Stevie Wonder, Carlos Santana ve Lauryn Hill, İsrail'de konser vermeyi reddeden sanatçılar arasında. Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John ve Bon Jovi ise son yıllarda İsrail'de sahne aldı.

Radiohead ise 2000 yılından beri İsrail'de konser vermedi.

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