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Yaşam

Radiohead dinlemek yunusları mutlu edebilir mi?

ABD'deki bir yunus parkında, Radiohead grubunun şarkıları çaldığı sırada havuzdaki yunusların davranışlarının değiştiği gözlemlendi

04 Ekim 2013 19:47

ABD’nin Las Vegas şehrindeki Siegfried&Roy’s Secret Garden adlı yunus yaşam parkı, yunusların bilinmeyen ilginç bir özelliğini keşfetti. Birbirlerini isimle çağıran ve kıskançlık gibi insansı davranışlar gösteren zeki memelilerin, İngiliz müzik grubu Radiohead’i dinlemeyi sevdikleri ortaya çıktı.
Yunus eğitmeni Willow Withy, yunusların yoga seansı sırasında çalan Radiohead şarkılarına sakin ve hipnotik tepkiler verdiğini belirtti. Withy, “Radiohead çalmaya başladığı anda akvaryum camlarına daha çok yakaşıyorlar. Hareketleri daha arkadaş canlısı oluyor ve odada olup bitenleri daha merak eder bir tavır sergiliyorlar. Daha duygusal bir iletişim kuruyorlar” dedi. Withy, yunusların en çok ‘Lotus Flower’ şarkısına tepki verdiğini de sözlerine ekledi.
ntvmsnbc.com sitesinin haberine göre, Withy, yoga seansları sırasına Sigur Ros, Andrew Bird ve Pink Floy şarkılarına da yer veriyor.
 

Yunuslar gerçekten mutlu mu?

 
Yunus eğiticileri, çaldıkları müziklerle hayvanları mutlu ettiklerini açıklarlarken hayvan hakları savunucuları yunus parklarının hapishaneden farksız olduğunu belirtiyor. Yunusların doğal ortamlarına kıyasla küçücük olan havuzlarda yaşarken depresyona girdikleri, sağlık sorunları yaşadıkları ve doğurganlıklarının da azaldığı biliniyor. Yunuslar, gösteri yapmaları için, tıpkı sirk hayvanları gibi açlık ve dayakla eğitiliyor. Avlanmaları mümkün olmayan ve ölü balıkla beslenen yunusların sindirim sistemleri başta olmak üzere fizyolojik yapıları bozuluyor.
Ayrıca uzmanlar, yunuslarla yüzmenin zihinsel hastalıklara iyi geldiği bilgisinin de uydurma olduğunu, bu yolla umut tacirliği yapıldığını ifade ediyor.

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