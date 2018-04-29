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BBC Türkçe

Radiohead, Creep şarkısını çaldığı gerekçesiyle Lana Del Rey'e dava açtı

Pop yıldızı Lana Del Rey, Get Free şarkısında Radiohead'in Creep şarkısının bazı kısımlarını çaldığı gerekçesiyle kendisine dava açıldığını açıkladı. Radiohead ise Creep'i The Hollies grubundan çaldığı gerekçesiyle şarkının gelirlerinin yarısını bu grupla

29 Nisan 2018 20:30

Pop yıldızı Lana Del Rey, Creep şarkısının bazı kısımlarını çaldığı gerekçesiyle Radiohead tarafından kendisine dava açıldığını açıkladı.

Lana Del Rey'in Get Free şarkısının Creep'ten çalıntı olduğu için dava açıldığı söylentisi hafta sonu müzik camiasında yayılmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=yzP4kQhlPBY

Pazar akşamı konuyla ilgili bir Tweet atan Lana Del Rey, davayı doğruladı ve Radiohead'e şarkı gelirinin yüzde 40'ını önermesine rağmen "insafsız" avukatların gelirin tamamını istediğini söyledi.

https://www.youtube.com/watch?v=XFkzRNyygfk

Öte yandan Radiohead'in Creep şarkısının yayınlanmasının ardından The Hollies, şarkının The Air That I Breathe'ten çalıntı olduğunu öne sürerek dava açmış ve kazanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=HydvceA1PAI

O tarihten beri Radiohead'in Pablo Honey albümünde Creep'in yazarları kısmında The Hollies üyeleri Albert Hammond ve Mike Hazlewood şarkının yazarı olarak gözüküyor ve şarkı gelirlerinin yarısı onlara ödeniyor.

Müzisyen Owen Pallett, Radiohead'in yönelttiği suçlamaların şarkının akor yürüyüşündeki benzerliklerden kaynaklandığını söylüyor.

Fakat Pallett göre bu davanın "Radiohead üyelerinin oturup benzer şarkılara dava açması nedeniyle değil, avukatların avukatlıklarını yapması nedeniyle" açılmış olabileceğini de ekliyor.

https://twitter.com/LanaDelRey/status/950065789549166592

Lana Del Rey pazar günkü konserinde seyircilere "mahkemede ne olursa olsun" şarkıdaki olumsuzluğu reddetme ve daha pozitif düşüncelere sahip olma fikrinin arkasında olduğunu söyledi:

"Bu şarkı albümün yeni baskılarında olmasa bile yazdığım hisler için çabalamaya devam edeceğim."

Radiohead konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

2015 yılında müzisyen Marvin Gaye'in mirasçıları, Blurred Lines adlı şarkılarında Gaye'in Got to Give It Up şarkısını çaldıkları nedeniyle Pharrel Williams ve Robin Thicke'e dava açmış, 7,4 milyon dolar kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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