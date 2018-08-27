Radio Free Asia: Kuzey Kore blok zinciri konferansı düzenlemeye hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Kuzey Kore, ülke tarihinde ilk kez blockchain (blok zinciri) ve kripto para birimleri teknolojilerine ilişkin uluslararası bir konferans düzenlemeye hazırlanıyor.

Radio Free Asia’nın haberine göre, konferans 1 Ekim’de başlayacak ve iki gün boyunca başkent Pyongyang’da sürecek.

Turizm endüstrisinin zayıf olduğu Kuzey Kore’de düzenleneceği söylenen konferansın içeriği konusunda ayrıntı verilmezken, söz konusu konferansın dünya genelinde birçok blok zinciri ve kripto para birimi uzmanına cazip geleceği belirtiliyor.