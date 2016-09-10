Radikalleşen kız çocuklarının sayısında artış

"Neue Osnabrücker Zeitung"un Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine

dayandırdığı haberine göre, Almanya'da giderek daha fazla sayıda Müslüman kız çocuğu

radikalleşiyor.

Haberde Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin radikalizme karşı danışma biriminin kız çocuklarının

radikalleşmesi konusunda giderek daha fazla danışma talebi aldığı kaydedildi.

Geçmişte danışma hizmetlerinin sadece dörtte biri kız çocuklarıyla ilgiliyken, bu oranın 2015'te

vakaların yarısını oluşturduğu belirtildi. Trendin özellikle bu yıl artış kaydettiği ifade edildi.

2012 yılında ilgili danışma telefonunun hizmete konulmasından bu yana birime 2 bin 500'ün üzerinde

çağrı geldiği açıklandı.

Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyat Enstitüsü'nden Michael Kiefer'in tahminlerine göre,

radikalleşen kız çocukları arasında 13 yaşındakiler de var.

Kiefer, gazeteye yaptığı açıklamada, yaş sınırının giderek düştüğünü belirtti.

Kiefer, “Sıklıkla provoke

edici ve karşı koyan bir tavır sergileyen erkek çocuklarının aksine radikalleşme kız çocuklarında

sessizce ortaya çıkıyor. Burada bir çocuk odası radikalleşmesinden bahsediyoruz” dedi.



850 kişi Irak ve Suriye'ye gitti

Almanya'dan Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'in hakimiyetinde olan bölgelere seyahat eden radikal

Müslümanların sayısı da artıyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre, 2013 yılından bu yana 850 kişi bu bölgelere gitti.

Bunların beşte

birini ise kadınlar oluşturuyor.