'Radikallerin yüzde 90'ı Türkiye üzerinden Suriye'ye gitti'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Berlin'de olduğu sırada, Alman yetkililerden Türkiye'ye çağrı geldi. Alman iç istihbarat servisinin şefi Hans-Georg Maassen, Türkiye’nin radikal grupların Suriye’ye geçişini engellemek için daha fazla önlem alması gerektiğini söyledi. ARD televizyonuna konuşan Maassen, Suriye’ye giden radikallerin yüzde 90’ının Türkiye üzerinden gittiğini iddia etti.

Associated Press'in haberine göre, bu yüzden Türkiye'yi "kilit öneme sahip bir ülke" olarak tanımlayan Maassen, radikal grupların Suriye'ye geçmesinin engellenmesi için gösterilen çabaların kısmen başarılı olduğunu belirtti. Buna karşın söz konusu geçişlerin sayısının çok yüksek olduğunu ifade eden Alman yetkili, "Bundan ötürü, Türklerin daha fazla önlem alması giderek önem kazanıyor" dedi.

Almanya'dan en az 550 kişinin Suriye ve Irak'a giderek, radikal gruplara katıldığı belirtiliyor.

Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi tören

Başbakan Davutoğlu'nun Berlin ziyareti dolayısıyla Şansölyelik Binası önünde, resmi askeri tören düzenlendi.

Tören, Davutoğlu ve Alman mevkidaşı Merkel'in, törene katılan heyet üyelerini tanıştırmasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Davutoğlu, daha sonra, Almanya Başbakanı Merkel'in eşliğinde tören kıtasını selamladı.

İki lider, törenin ardından beraberindeki heyetle, Şansölyelik Binası'nda düzenlenen çalışma yemeğine geçti.

Törene, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da katıldı.

Başbakan Davutoğlu, Berlin'de Merkel'le görüşmesinden önce Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.