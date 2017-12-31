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Dünya

Radikalizmle mücadele etmeyen teknoloji şirketlerine vergi cezası çağrısı

"Şifreleme teknolojisi ve radikalleşmenin maliyetini kolluk kuvvetleri ödüyor."

31 Aralık 2017 22:07

İngiltere İçişleri Bakanlığı Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ben Wallace, "terörizm ve radikalizmle mücadele etmeyen" terör şirketlerine vergi cezası verilmesi gerektiğini söyledi. Facebook, Google ve YouTube gibi şirketlerin radikal içerikleri kaldırmakta yavaş kaldığını belirten Wallace, bu durumda hükümetin harekete geçerek şirketlere ceza vermesini önerdi.

Teknoloji şirketlerini "acımasız vurguncular" olarak tanımlayan Wallace, hükümetin interneti denetlemek için milyonlarca sterlin harcamak zorunda kaldığını açıkladı.

İngiltere'de yayınlanan Sunday Times'a konuşan Wallace, WhatsApp gibi yazışma programlarının şifreli iletişim sağlaması ve şirketlerin hükümetlere erişim izni vermemesi nedeniyle "internetin anarşik vahşi bir ortama" dönüştüğünü savundu:

 

"Şifreleme teknolojisi ve radikalleşmenin maliyetini kolluk kuvvetleri ödüyor"

 

Wallace, şirketlerin artık bahane üretmemesi gerektiğini, hükümetin buna karşı vergi cezaları da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Söyleşinin yayınlanmasının ardından Facebook, Wallace'ın "kâr onlar için güvenlikten daha önemli" sözünün gerçeği yansıtmadığını söyledi.

YouTube ise radikalliğin "karmaşık bir sorun" olduğunu ve bununla mücadelenin herkes için zor bir görev olduğunu belirtti.

Vergi cezası önerisi, bakanların teknoloji şirketlerine baskı uygulamak için yeni yöntemler bulmaya çalıştığını gösteriyor.

Bu yöntemin ne kadar güçlü olduğu ise tartışmalı.

Teknoloji şirketlerinin gelirleri o kadar yüksek ki vergi veya bir para cezası onların yöntemlerini değiştirmelerini sağlamayabilir.

Google ve Facebook radikal içerikleri kaldırmak için yeni önlemler açıklamıştı. Bunlar arasında yapay zekayla bu videoların tespiti de vardı. Fakat bakanlar şirketlerin daha da ileri gitmesini istiyor.

Öte yandan Telegram ve Wordpress gibi şirketler daha fazla sorunla karşılaşabilir. Bu şirketler radikallerin platformlarını kullanmalarını engellemek için daha az çaba gösterdi.

İngiltere hükümetinin, merkezi ülke dışında bulunan teknoloji şirketlerine karşı önlem alması neredeyse imkansız. Yetkilerin daha önce bu şirketlere yönelik önlem denemeleri de sonuçsuz kalmıştı.

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