Radikal’in Twitter hesabı Kelebek’e devredildi

Basılı yayınından sonra internet sitesi de kapatılan radikal.com.tr’nin Twitter hesabı, Hürriyet Kelebek’e devredildi. Daha önce Radikal’i takip eden 1 milyonu aşkın Twitter kullanıcı, habersiz bir şekilde Hürriyet Kelebek’in paylaşımlarını takip etmeye başlamış oldu.

Doğan Medya Grubu bünyesinde çıkan Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından yayına devam eden internet sitesi Radikal.com.tr 25 Mart Cuma günü de kapanıyor. Site, yayınına 25 Mart Cuma günü yayından kalkmıştı.