Radikal yazılı basına böyle veda etti

İlk sayısını 13 Ekim 1996 tarihinde çıkaran Radikal Gazetesi, bugün son sayısını çıkararak, yazılı basına veda ediyor. Çalışanlar son sayı için hazırlıkları bitirdi ve gazeteye pasta keserek veda etti.

Medyatava'nın haberi şöyle: Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can bir veda konuşması yaptı.

Eyüp Can yaptığı konuşmada, Radikal'in yazılı basında gerçekleştirdiği başarıları dijital yayında da daha güçlü bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Gazete çalışanları ise Altan Öymen'in kestiği pastanın ardından Twitter hesaplarından veda fotoğrafları paylaştı. Radikal gazetesinin eski özel haber muhabiri Serkan Ocak, Twitter hesabından "Radikal'e buruk veda selfiesi... buraya kadarmis... allahaısmarladik... Veda pastasinda Radikal'in 'R'si de bana dustu..." sözleriyle veda fotoğrafını yayınladı.



Radikal ekibinden son baskı vedası

Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can ve tüm gazete çalışanları birlikte son baskı için bir araya gelerek bu fotoğrafla veda etti.

Radikal bu kez kapanıyor yazarlar ve çalışanlar ne olacak?